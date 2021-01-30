Как распознать абьюзера в отношениях: психолог назвала тревожные звоночки

Многие люди сталкивались хоть раз в жизни с неуважительным отношением к себе, критикой, обесцениванием. Если человек так поступает с вами, вызывая неприятные чувства - стыд, вину, страх - это насилие
Насилие бывает разным, рассказывает украинский психолог-сексолог Юлия Дамочкина. Эксперт на своей Instagram-странице дает ценные советы в сфере отношений. Кроме физического, когда причиняют боль твоему телу, существует также экономическое, сексуальное насилие, но наиболее изощренное - психологическое, которое также называют абьюзом.
"Самый тонкий и скрытый вид насилия - психологический абьюз. Сюда относится критика, обесценивание, газлайтинг, унижение, игнорирование потребностей партнера и постановка в приоритет собственных. Почему тонкий? Потому что его, во-первых, сложно распознать, а во-вторых, такой вид насилия часто прикрывают ложными позитивными мотивами. Пример: "Я тебя не критикую, а просто хочу как лучше!". "Я не ставлю ультиматум, а хочу помочь сделать правильный выбор". "Что такого особенного в работе по дому? Женщина должна это делать по умолчанию!". "У меня просто больше опыта, поэтому нужно поступать по-моему", - рассказывает психолог.
В таких отношениях один партнер считает себя лучше, главнее, умнее и опытнее, он автоматически принижает второго и в своих, и в его собственных глазах. Но как распознать абьюзера?
Юлия говорит, что этот вопрос непростой, ведь абьюзеры часто искусные манипуляторы и не проявят свою сущность в начале отношений, иначе никто с ними встречаться не будет.
Психолог рассказывает, что терпит абьюз лишь определенный тип людей, так называемые жертвы. Люди, лишенные собственного мнения, с заниженной самооценкой, непониманием себя и неумением справляться со своими проблемами и жизнью самостоятельно.
"Часто это дети родителей, которые осуществляли над ними психологические или физическое насилие. Терпеть боль и унижение для человека стало нормой, так как он жил в таких условиях с раннего детства. Нормальные отношения для него будут просто скучными и пресными", - говорит Дамочкина.
Юлия советует срочно идти к психологу и избавляться от позиции жертвы, менять свое мышление и учиться расставлять границы, защищать себя. Нужно найти внутри себя уверенность и силы противостоять такому отношению и перестать считать его нормой. Для этого нужно изменить мышление.
Дальше - заявлять о своих потребностях, пресекать неуважительное отношение, защищать свои убеждения и ценности. А если это все не работает - уходить. Человек не меняется. Нужно перестать жить в фантазиях и верить в "а вдруг".
"На планете множество людей, готовых любить и принимать, уважать и ценить. И жизнь - она не когда-то потом, а прямо сейчас. Выбирайте жить счастливо", - резюмировала психолог.
Ранее Юлия Дамочкина также назвала ошибки, которые совершают женщины в первые месяцы отношений.