Жестокое избиение экс-мэра Конотопа: пострадавший назвал заказчика нападения (видео)

Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин, которого на днях жестоко избили, назвал заказчика нападения и людей, которых он подозревает в содеянном. Он записал видеообращение на своей странице в Facebook.

По словам Семенихина, его хотели убить. У него несколько трещин черепа головной коробки. Также у него поломан хребец шеи.

Заказчиком нападения Семенихин считает народного депутата Игоря Молотка, люди которого и избили его.

Артем Семенихин (видео: facebook.com/Semenikhin)

Стоит отметить, что Семенихин является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу.

Напомним, что после нападения у Артем была открытая черепно-мозговая травма и он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его перевели из Конотопа в Киев.

На Семенихина напали около часа ночи, когда он возвращался домой от гаража. Ему нанесли сильный удар по голове.

Артем Семенихин (фото: facebook.com/Олена Сердюк)

Полиция расследует дело о покушении на убийство. Рассматриваются несколько версий покушения. Основная среди них - это месть за общественную и политическую деятельность Семенихина.

Пользователи сети желают скорейшего выздоровления Семенихину.

Молимся пусть бог помогает;

Желаю вам скорейшего выздоровления!

Слава Богу жив!!!!

Слава Богу, что слышим Вас. Пусть Бог дает здоровье!

Скриншот с Facebook

Артем, Вы гордость Украины. Держитесь;

Желаю скорейшего выздоровления Артем;

Выздоравливайте, Артем, спасибо Богу;

Дай Бог тебе скорейшего выздоровления.

Скриншот с Facebook

Ранее сообщалось, что в Киеве журналист жестоко избил экс-возлюбленную: искусал лицо и плечи.