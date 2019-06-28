Жорстоке побиття екс-мера Конотопа: потерпілий назвав замовника нападу (відео)

Побитий колишній мер Конотопа розповів про те, хто його намагався вбити
Колишній мер Конотопа Артем Семеніхін, якого днями жорстоко побили, назвав замовника нападу і людей, яких він підозрює у скоєному. Він записав відеозвернення на своїй сторінці в Facebook.
За словами Семеніхіна, його хотіли вбити. У нього кілька тріщин черепа головної коробки. Також у нього зламано хребець шиї.
Замовником нападу Семеніхін вважає народного депутата Ігоря Молотка, люди якого і побили його.
Артем Семеніхін (відео: facebook.com/Semenikhin)
Варто зазначити, що Семеніхін є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу.
Нагадаємо, що після нападу в Артем була відкрита черепно-мозкова травма і він перебував у реанімації у важкому стані. Його перевели з Конотопа в Київ.
На Семеніхіна напали близько години ночі, коли він повертався додому з гаража. Йому завдали сильного удару по голові.
Артем Семеніхін (фото: facebook.com/Олена Сердюк)
Поліція розслідує справу про замах на вбивство. Розглядаються кілька версій замаху. Основна серед них - це помста за громадську та політичну діяльність Семеніхіна.
Користувачі мережі бажають якнайшвидшого одужання Семеніхіну.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Раніше повідомлялося, що в Києві журналіст жорстоко побив екс-кохану: покусав обличчя і плечі.