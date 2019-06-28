ru
ua

Жорстоке побиття екс-мера Конотопа: потерпілий назвав замовника нападу (відео)


Побитий колишній мер Конотопа розповів про те, хто його намагався вбити

Колишній мер Конотопа Артем Семеніхін, якого днями жорстоко побили, назвав замовника нападу і людей, яких він підозрює у скоєному. Він записав відеозвернення на своїй сторінці в Facebook.

За словами Семеніхіна, його хотіли вбити. У нього кілька тріщин черепа головної коробки. Також у нього зламано хребець шиї.

Замовником нападу Семеніхін вважає народного депутата Ігоря Молотка, люди якого і побили його.

Артем Семеніхін (відео: facebook.com/Semenikhin)

Варто зазначити, що Семеніхін є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу.

Нагадаємо, що після нападу в Артем була відкрита черепно-мозкова травма і він перебував у реанімації у важкому стані. Його перевели з Конотопа в Київ.

На Семеніхіна напали близько години ночі, коли він повертався додому з гаража. Йому завдали сильного удару по голові.

Артем Семеніхін (фото: facebook.com/Олена Сердюк)

Поліція розслідує справу про замах на вбивство. Розглядаються кілька версій замаху. Основна серед них - це помста за громадську та політичну діяльність Семеніхіна.

Користувачі мережі бажають якнайшвидшого одужання Семеніхіну.

  • Молимося нехай бог допомагає;
  • Бажаю вам швидкого одужання!
  • Слава Богу живий!!!!
  • Слава Богу, що чуємо Вас. Нехай Бог дає здоров'я!

Скріншот з Facebook

  • Артем, Ви гордість України. Тримайтеся;
  • Бажаю якнайшвидшого одужання Артем;
  • Одужуйте, Артем, спасибі Богу;
  • Дай Бог тобі швидкого одужання.

Скріншот з Facebook

Раніше повідомлялося, що в Києві журналіст жорстоко побив екс-кохану: покусав обличчя і плечі.

Спека вище +30 утримується в Україні Головний претендент на посаду глави Єврокомісії вибув з гонки
Читати всі новини