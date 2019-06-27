Искусал лицо и плечи: в Киеве журналист жестоко избил экс-возлюбленную (фото)

Журналист жестоко избил бывшую возлюбленную (иллюстративное фото: vk.com/sputnikgeorgia)

Журналист объяснил избиение приступом обоюдной ревности

Журналист Алекс Щур жестоко избил свою бывшую девушку Анастасию Спешилову. Инцидент произошел в среду, 26 июня, в центре Киева. Девушка обратилась в полицию и опубликовала пост в Facebook, к которому прикрепила фото - на нем отчетливо видны следы побоев.

По словам Анастасии, она возвращалась домой около 23:00, но путь ей преградил пьяный Алекс Щур, который поджидал девушку у подъезда. Анастасия попросила его уйти, но журналист преградил ей путь. Когда она пыталась заскочить в подъезд, он схватил ее, начал выламывать руки и держать дверь.

После чего он несколько раз бросил девушку головой об асфальт, покусал за лицо и плечи.

Свидетели произошедшего тут же вызвали патрульную полицию. Но прибывшие полицейские начали отговаривать жертву избиения от подачи заявления.

"Я стою в крови, в паническом страхе, говорю что у него нож. Полиция проверяет документы и о чудо - видит у него пресс-карту, которая автоматически делает человека "священной коровой". Тут же они принимаются меня успокаивать и предлагают не заходить домой за паспортом", - пишет девушка.

Журналист жестоко избил бывшую возлюбленную (фото: facebook.com/anastasiy.speshilova)

Тем не менее девушка все же поехала в Голосеевский райотдел вместе с полицейскими. Анастасия рассказывает, что правоохранители продолжили успокаивать ее со словами "помирим и отпустим", "бьет значит любит" и "зачем вам все это".

"Вчера я все сделала неправильно: не узнала фамилию патрульных, понятия не имею кто сделал вызов и как найти этих свидетелей, даже не взяла копию якобы принятого заявления, никакой выписки с ЕРДР. Возможно асфальт ударил в голову", - сокрушается Анастасия.

Тем не менее, девушка утверждает, что не собирается прощать обидчика, намерена бороться до конца и будет внимательно следить за расследованием.

"Вылитая грязь и публичные оскорбление с его стороны, возможно угрозы. На это все нужен моральный ресурс. А пока прихожу в себя физически и пытаюсь осознать, что случилось", - подытожила Анастасия.

Журналист жестоко избил бывшую возлюбленную (скрин: facebook.com/anastasiy.speshilova)

Отметим, что через некоторое время появилась ответная публикация Алекса Щура, который также пожаловался на физические увечия. Он продемонстрировал на фото прокушенный язык.

Журналист рассказал, что у него с девушкой на протяжение года очень сложные отношения, в которых было уже около десятка расставаний и примирений.

Журналист жестоко избил бывшую возлюбленную (фото: facebook.com/alex.shchur)

"Нет никакого оправдания вчерашнему инциденту. Два любящих человека превратили прекрасный вечер в Ад за три минуты общения", - написал Алекс Щур.

Также он написал, что умолчит о всех обстоятельствах, так как это "убьет их обоих".

"Пусть лучше я один буду тонуть во всем этом дерьме. Я заслужил. Обоюдная ревность. Скандал. Прокушенный язык и плечи. Полиция. Шесть часов общения по телефону. Пост Насти", - написал Щур.

Он полностью признал свою вину, но все же оговорился, что лишь пытался "обнять женщину в истерике".

Журналист жестоко избил бывшую возлюбленную (скрин: facebook.com/alex.shchur)

Ранее сообщалось, что Артема Семенихина, бывшего мэра Конотопа, который также является кандидатом в народные депутаты Украины, жестоко избили.

Также мы писали о том, что суд вынес приговор 48-летней няне, которая систематически жестоко избивала девочку с ДЦП.

К слову, в центре Киева избили известного украинского стилиста Олега Шурыгина. Нападение произошло на параде "Киев Прайд".