Под Сумами жестоко избили бывшего мэра Конотопа (фото)

Артем Семенихин находится в больнице в тяжелом состоянии
На Артема Семенихина совершено покушение на убийство. Бывшего мэра Конотопа, который также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу, сильно избили. Об этом говорится в сообщении полиции Сумской области.
Инцидент произошел сегодня, 27 июня, около часа ночи, когда Семенихин возвращался домой. Неизвестные напали на него и нанесли тяжелые телесные повреждения.
В данный момент пострадавший находится в больнице в реанимационном отделении.
Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.
По словам депутата Сумского областного совета Елены Сердюк, Семенихина заказал его оппонент Игорь Молоток. Об этом Сердюк написала на своей странице в Facebook и показала фото избитого Семенихина.
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что в Киеве толпа подростков избила мужчину до полусмерти.
Ранее сообщалось о том, что в Мелитополе военнослужащий грозился убить собственного сына.