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Под Сумами жестоко избили бывшего мэра Конотопа (фото)

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 09:53
Под Сумами жестоко избили бывшего мэра Конотопа (фото)
Артема Семенихина жестоко избили в Сумской области (фото: коллаж РБК-Украина)

Артем Семенихин находится в больнице в тяжелом состоянии

На Артема Семенихина совершено покушение на убийство. Бывшего мэра Конотопа, который также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу, сильно избили. Об этом говорится в сообщении полиции Сумской области.

Инцидент произошел сегодня, 27 июня, около часа ночи, когда Семенихин возвращался домой. Неизвестные напали на него и нанесли тяжелые телесные повреждения.

В данный момент пострадавший находится в больнице в реанимационном отделении.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

По словам депутата Сумского областного совета Елены Сердюк, Семенихина заказал его оппонент Игорь Молоток. Об этом Сердюк написала на своей странице в Facebook и показала фото избитого Семенихина.

Под Сумами жестоко избили бывшего мэра Конотопа (фото)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Господи сколько можно???? Из-за власти такое творить!!! С**а, что за беспредел в стране!!! Что за методы???? Твари!!!! Это Человек!!! Как можно избивать!!!! Не боятся Бога!!! Там Бог не будет считать деньги ваши с**а!!!! А поступки!!! Как жили !!!! Человечество Очнись !!!! Сколько Можно??????

Под Сумами жестоко избили бывшего мэра Конотопа (фото)

Скриншот с Facebook

  • Если Свобода/националисты/народ Украины такое проглотит, то грош нам всем цена. На правосудие надежды нет, поэтому только око за око, зуб за зуб. Быстрого выздоровления, Артем!

Под Сумами жестоко избили бывшего мэра Конотопа (фото)

Скриншот с Facebook

  • Если есть доказательства что это приказал сделать молоток, то почему он до сих пор не в тюрьме? Артем, выздоравливай, все беспокоятся о твоем здоровье и о тебе. С кем можно пообщаться о состоянии Артема?

Под Сумами жестоко избили бывшего мэра Конотопа (фото)

Скриншот с Facebook

  • Действительно грустно, но при чем здесь Молоток. Зачем назначать виновного только потому, что Игорь Федорович также баллотируется в Верховную Раду. Какая чушь. Дело за полицией пусть раскрывают преступление и все станет на свои места.

Под Сумами жестоко избили бывшего мэра Конотопа (фото)

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Киеве толпа подростков избила мужчину до полусмерти.

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