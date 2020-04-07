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Жесткий карантин: что делать, если вас без документов остановили на улице "копы"

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 12:14
Жесткий карантин: что делать, если вас без документов остановили на улице "копы"
Юрист рассказал, что делать, если вы забыли дома паспорт (коллаж: РБК-Украина)

Юрист рассказал, имеет ли вас право задерживать полиция, если вы вышли на прогулку без паспорта во время карантина

С 6 апреля в Украине существенно ужесточен карантин из-за коронавируса. Перечень карантинных мер указан в постановлении Кабмина №255 от 2 апреля. В частности, запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

Такими документами являются:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • дипломатический паспорт;
  • служебный паспорт;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину;
  • удостоверение водителя;
  • удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
  • вид на постоянное жительство;
  • вид на жительство;
  • карта мигранта;
  • удостоверение беженца;
  • проездной документ беженца.

Адвокат фирмы "Ильяшев и Партнеры" Денис Ненов обращает внимание на то, что при наличии водительских прав гражданин также может воспользоваться мобильным приложением "Дія", благодаря которому этот документ можно предъявить, показав смартфон.

Улицей считается автомобильная дорога, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, прокладки наземных и подземных инженерных сетей в пределах населенных пунктов. Не исключено, что полицейские и судебные органы будут трактовать понятие "улица" в более широком смысле – нахождение вне помещения, не ограничиваясь пределами населенного пункта.

"В случае, если полиция остановила человека, находящегося на улице без документов, он будет оштрафован по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил карантина людей на сумму от 17 000 до 34 000 грн. При составлении протокола о данном административном правонарушении гражданин имеет право ознакомиться с его содержанием и написать в нем свои пояснения, пользоваться правовой помощью адвоката и получить копию протокола", - рассказал юрист в комментарии Styler.

Ранее мы писали, какие маски нельзя носить после ужесточения карантина с 6 апреля.

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