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Жорсткий карантин: що робити, якщо вас без документів зупинили на вулиці "копи"

STYLERКоронавірус    07.04.2020 - 12:14
Жорсткий карантин: що робити, якщо вас без документів зупинили на вулиці "копи"
Юрист розповів, що робити, якщо ви забули вдома паспорт (колаж: РБК-Україна)

Юрист розповів, чи має вас право затримувати поліція, якщо ви вийшли на прогулянку без паспорта під час карантину

З 6 квітня в Україні істотно посилений карантин через коронавірус. Перелік карантинних заходів вказаний в постанові Кабміну №255 від 2 квітня. Зокрема, заборонено перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус.

Такими документами є:

  • паспорт громадянина України;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • дипломатичний паспорт;
  • службовий паспорт;
  • посвідчення особи моряка;
  • посвідчення члена екіпажу;
  • посвідчення особи на повернення в Україну;
  • посвідчення водія;
  • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
  • вид на постійне проживання;
  • вид на проживання;
  • картка мігранта;
  • посвідчення біженця;
  • проїзний документ біженця.

Адвокат фірми "Ільяшев і Партнери" Денис Нєнов звертає увагу на те, що при наявності водійських прав громадянин також може скористатися мобільним додатком "Дія", завдяки якому цей документ можна пред'явити, показавши смартфон.

Вулицею вважається автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів. Не виключено, що поліцейські і судові органи будуть трактувати поняття "вулиця" в більш широкому сенсі – перебування поза приміщенням, не обмежуючись межами населеного пункту.

"У разі, якщо поліція зупинила людину, що знаходиться на вулиці без документів, вона буде оштрафована за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил карантину людей на суму від 17 000 до 34 000 грн. При складанні протоколу про адміністративне правопорушення громадянин має право ознайомитися з його змістом і написати на ньому свої пояснення, користуватися правовою допомогою адвоката та отримати копію протоколу", - розповів юрист в коментарі Styler.

Раніше ми писали, які маски не можна носити після посилення карантину з 6 квітня.

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