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Украина ужесточила карантин: какие маски запрещено использовать

STYLERКоронавирус    03.04.2020 - 22:35
Украина ужесточила карантин: какие маски запрещено использовать
Карантин в Украине 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине ужесточили, новые ограничения будут работать уже с понедельника, 6 апреля

Карантин в Украине ужесточили очередным постановлением Кабинета министров. Новые правила будут действовать уже с понедельника, 6 апреля. Одним из запретов является ограничение пребывания в общественных местах без масок. Какие защитные средства можно будет использовать, а какие запрещено - в материале Styler.

Для украинцев, которые не обязаны находится в самоизоляции можно использовать такие маски:

  • респиратор,
  • защитная маска,
  • маска, изготовленная самостоятельно.

А вот те, украинцы, которым положена самоизоляция, и кто может ее покидать по уважительной причине, не могут пользоваться защитными масками с клапанами выдоха. Такая маска защищает только того, кто ее носит, но не окружающих.

"Разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок без клапана выдоха", - сказано в постановлении.

Напомним, что самоизоляция положена украинцам с диагнозом COVID-19 (которые не нуждаются в госпитализации), контактным лицам, людям с подозрением на коронавирус, людям старше 60 лет.

Те, о ком некому заботиться, смогут покидать места самоизоляции (для этого нужно подтверждение, что они одиноки). Им разрешат ходить в магазин, аптеку (не далее 2 километров от дома) или выгуливать собаку. Это исключение не распространяется на людей с диагнозом COVID-19.

Ранее мы писали, как оформить разрешение на выход из места самоизоляции, куда обращаться, и кто сможет это сделать.

Читайте также подробно о всех запретах, которые вступят в силу с 6 апреля согласно новому постановлению правительства. На сколько и за что будут штрафовать.

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