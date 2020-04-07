Когда в Украине ослабят карантин: в Минздраве дали ответ

Карантин в Украине может скор закончиться (фото: РБК-Украина)

Если люди будут соблюдать правила карантина, он может продлится

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта. Специальные меры по профилактике Covid-19 будут действовать до 24 апреля. В министерстве здравоохранения рассказали, когда меры карантина могут ослабиться. Об этом в программе "Свобода слова" рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник считает, что если люди будут соблюдать карантинные меры - 24 апреля его начнут понемногу ослаблять. В то же время - игнорирование превентивных мер, может привести к еще большему количеству инфицированных людей.

"Карантин – это не каникулы. Карантин – это превентивные меры преодоления эпидемии коронавирусной болезни на территории нашей страны. Следуя им, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения", – сказал Ляшко.

По прогнозу замминистра, если эпидемия не достигнет пика, через две недели страна будет подымать экономику.

"И через две недели начнем поднимать экономику нашей страны. В противном случае, если мы не будем соблюдать карантин, есть риск того, что эпидемия не будет сдерживаться, и пик заболеваемости может подняться", – предупредил Ляшко.

Как мы ранее писали, глава МВД Арсен Аваков сообщил украинцам, что карантин в стране может длиться до 15 мая из-за несоблюдения людьми необходимых мер. Его поддержал его советник Антон Геращенко, который отмечал, что карантин должен быть продолжен.

Сколько в Украине продлится карантин (YouTube)