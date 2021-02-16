Жертвы моды: как правильно одеваться, чтобы не получить обморожение

Среди подростков модно носить подкатанные джинсы и тонкие короткие носки. При этом голени остаются открытыми на холоде.

"Риск обморожения вот этой незакрытой части тела на порядок выше, чем, например, пальцев рук, лица или ушей", - заявил Педиатр Михаил Соколовский.

Дело в том, что на лице или в руках больше нервных окончаний, которые просигнализируют об опасности. А вот обморожение голени может случиться даже без болезненного ощущения.

Это опасно не только для здоровья, но в дальнейшем может стоить даже жизни, поскольку нарушается нормальное функционирование сосудов, что может в дальнейшем приводить к заболеваниям этих сосудов.

"То есть нарушается нормальное функционирование всей стопы голеностопного сустава", - добавил эксперт.

Кроме того, образуются тромбы и на теле могут появиться красные следы, которые потом не пройдут, поскольку обморожение - это как ожог. Также могут быть тяжелые обезобразующие рубцы.

Также стоит понимать, что обморожение не всегда происходит при очень низких температурах. Это может случиться даже при 0 градусов.

Советы психологов

Чтобы этого не произошло эксперты советуют поговорить с детьми на уровне эмоций. Необходимо объяснить, как для вас важно их здоровье. Потому что логичных объяснений ребенок может не услышать.

Чтобы подростки вас слушали, необходимо с ними выстраивать отношения так, в которых ваше мнение будет авторитетным. Если вы что-то предлагаете, то тоже должны это выполнять для подтверждения своих слов: носить шапку, рукавицы и т.д.

Также очень важно не давить на ребенка, а показать понимание. Также есть вариант - это шоковая терапия. В таком случае ребенку необходимо показать последствия того, что случилось с тем, у кого было уже такое.

Как одеваться в мороз, чтобы не было обморожения (видео: YouTube)