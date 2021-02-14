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Синоптики рассказали, когда в Украину вернется теплая зима

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 07:30
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется теплая зима Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро порадует февральским потеплением, правда оно будет непродолжительным. Синоптики обещают плюсовую температуру, после чего морозы вернутся.

Прогнозом на ближайшие две недели поделились с нами синоптики Gismeteo и ресурса Meteoprog.

Повышение температуры до плюсовых значений ожидается 21-23 февраля. Термометры покажут до +3 градусов, а на Юге - до +7. Но к концу месяца температура снова снизится.

А вот следующая неделя принесет нам затяжные морозы, которые местами будут снижаться до -22... -26 градусов ночью и до -15 днем. Самая сложная ситуация будет в северных и северо-восточных областях.

К примеру, в Киеве синоптики обещают 16-19 февраля -21... -26 ночью и -12... -15 днем. В Харькове морозы будет не настолько лютыми. На Западе и Юге мощных холодов не предвидится, но минусовая температура будет держаться всю следующую неделю.

Синоптики рассказали, когда в Украину вернется теплая зимаСиноптики рассказали, когда в Украину вернется теплая зимаСиноптики рассказали, когда в Украину вернется теплая зимаСиноптики рассказали, когда в Украину вернется теплая зима

Погода в Украине, прогноз на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Синоптики Meteoprog также прогнозируют потепление 21-23 февраля, но в конце февраля холод вернется. По крайней мере такой прогноз они дали для Киева.

Синоптики рассказали, когда в Украину вернется теплая зима

Погода в Киеве, прогноз на две недели (скрин: meteoprog.ua)

Ранее синоптики назвали пик морозов и рассказали, где в Украине температура опустится ниже двадцати градусов.

Кроме того эксперты рассказали, что такой зимы в Киеве, как в нынешнем феврале, не было последние 43 года.

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