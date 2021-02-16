Жертви моди: як правильно одягатися, щоб не отримати обмороження

Серед підлітків модно носити засукані джинси і тонкі короткі шкарпетки. При цьому гомілки залишаються відкритими на холоді.

"Ризик обмороження ось цієї незакритої частини тіла на порядок вище, ніж, наприклад, пальців рук, обличчя або вух", - заявив Педіатр Михайло Соколовський.

Річ у тім, що на обличчі або в руках більше нервових закінчень, які просигналізують про небезпеку. А ось обмороження гомілки може статися навіть без хворобливого відчуття.

Це небезпечно не тільки для здоров'я, але надалі може коштувати навіть життя, оскільки порушується нормальне функціонування судин, що може надалі призводити до захворювань цих судин.

"Тобто порушується нормальне функціонування всієї стопи гомілковостопного суглоба", - додав експерт.

Крім того, утворюються тромби і на тілі можуть з'явитися червоні сліди, які потім не пройдуть, оскільки обмороження - це як опік. Також можуть бути важкі рубці.

Також варто розуміти, що обмороження не завжди відбувається при дуже низьких температурах. Це може статися навіть при 0 градусів.

Поради психологів

Щоб цього не сталося експерти радять поговорити з дітьми на рівні емоцій. Необхідно пояснити, як важливо для вас їх здоров'я. Бо логічних пояснень дитина може не почути.

Щоб підлітки вас слухали, необхідно вибудовувати з ними відносини так, в яких ваша думка буде авторитетною. Якщо ви щось пропонуєте, то теж повинні це виконувати для підтвердження своїх слів: носити шапку, рукавиці і т. д.

Також дуже важливо не тиснути на дитину, а показати розуміння. Також є варіант - це шокова терапія. У такому випадку дитині необхідно показати наслідки того, що сталося з тим, у кого було вже таке.

Як одягатися в мороз, щоб не було відмороження (відео: YouTube)