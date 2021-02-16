Жертвы моды: как правильно одеваться, чтобы не получить обморожение
Сегодня, 16 февраля, на большей территории Украины температура воздуха поползет вниз. При этом местами столбики термометров опустятся до -24 градусов. Часто случается, что молодые люди следуя за модой могут получить обморожения.
Как правильно одеваться в мороз, чтобы не навредить своему здоровью, эксперты рассказали в программе "Ранок з Україною" на "Телеканал Украина".
Среди подростков модно носить подкатанные джинсы и тонкие короткие носки. При этом голени остаются открытыми на холоде.
"Риск обморожения вот этой незакрытой части тела на порядок выше, чем, например, пальцев рук, лица или ушей", - заявил Педиатр Михаил Соколовский.
Дело в том, что на лице или в руках больше нервных окончаний, которые просигнализируют об опасности. А вот обморожение голени может случиться даже без болезненного ощущения.
Это опасно не только для здоровья, но в дальнейшем может стоить даже жизни, поскольку нарушается нормальное функционирование сосудов, что может в дальнейшем приводить к заболеваниям этих сосудов.
"То есть нарушается нормальное функционирование всей стопы голеностопного сустава", - добавил эксперт.
Кроме того, образуются тромбы и на теле могут появиться красные следы, которые потом не пройдут, поскольку обморожение - это как ожог. Также могут быть тяжелые обезобразующие рубцы.
Также стоит понимать, что обморожение не всегда происходит при очень низких температурах. Это может случиться даже при 0 градусов.
Советы психологов
Чтобы этого не произошло эксперты советуют поговорить с детьми на уровне эмоций. Необходимо объяснить, как для вас важно их здоровье. Потому что логичных объяснений ребенок может не услышать.
Чтобы подростки вас слушали, необходимо с ними выстраивать отношения так, в которых ваше мнение будет авторитетным. Если вы что-то предлагаете, то тоже должны это выполнять для подтверждения своих слов: носить шапку, рукавицы и т.д.
Также очень важно не давить на ребенка, а показать понимание. Также есть вариант - это шоковая терапия. В таком случае ребенку необходимо показать последствия того, что случилось с тем, у кого было уже такое.
Как одеваться в мороз, чтобы не было обморожения (видео: YouTube)
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