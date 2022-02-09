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"Схема" на миллион. Мошенники под видом торговли акциями выманивали деньги у иностранцев

Новина українською →
Украина, Среда 09 февраля 2022 12:12
"Схема" на миллион. Мошенники под видом торговли акциями выманивали деньги у иностранцев Фото: киберполицейские разоблачили преступную схему (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Украинские мошенники организовали преступную схему, с помощью которой выманили деньги у иностранцев. Мошенникам удалось украсть у граждан Эстонии более миллиона евро.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нацполиции.

"Под видом торговли ценными бумагами двое украинцев обманули граждан Эстонии более чем на миллион евро. Фигурантов разоблачили в рамках международной полицейской операции", - рассказали в полиции.

Схему организовал житель Кривого Рога, к "работе" он привлек свою знакомую. Аферисты предлагали иностранцам получить пассивный доход от инвестиций, торгуя ценными бумагами на биржах. Для привлечения клиентов мошенники создали целую сеть call-центров.

"На своем веб-ресурсе фигуранты создавали учетные записи личного кабинета инвестора, куда они могли беспрепятственно зайти и пересмотреть баланс своих сбережений. Данная информация хранилась на облачных ресурсах и автоматически становилась известной злоумышленникам. Организатор схемы создал несколько криптокошельков, на которые от всех вкладчиков поступали инвестиционные платежи в криптовалюте", - объяснили правоохранители.

После перечисления денег украинцы выводили средства на свои счета. По месту жительства фигурантов и в call-центрах эстонские и украинские полицейские провели обыски, во время которых изъяли технические и средства и другие доказательства.

По данному факту в Эстонии открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

Как сообщало РБК-Украина ранее, закарпатский врач организовала незаконную схему по подделке COVID-документации.

Также напомним, что недавно хакеры обворовали криптосеть Wormhole. Компания потеряла более 320 млн долларов.

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