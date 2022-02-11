Жертви афериста з Tinder збирають пожертви зі світу по нитці, щоб закрити космічні кредити

Жертви сумнозвісного афериста з Tinder Шимона Хейада Хаюта з Ізраїлю намагаються закрити взяті кредити і повернути ті колосальні кошти, що віддали пройдисвіту-ловеласу, який видавав себе за сина "діамантового короля" Саймона Левієва, агента спецслужб Моссад і торговця зброєю, і про чию схему Netflix зняв фільм.

Зараз ошукані шахраєм жінки скооперувалися і збирають пожертви від небайдужих на платформі Gofundme .

Охочих допомогти дамам в біді виявилося чимало, і люди з усього світу висилають нещасним жінкам, яких кинув аферист на великі суми грошей, хто скільки зможе коштів.

Так, поступово вдалося зібрати вже близько 77 тисяч фунтів стерлінгів, що становить приблизно 104 тисячі доларів (тобто майже 3 мільйони гривень). Але жінкам, щоб розрахуватися з банками, потрібно цілих 600 тисяч фунтів (812 тисяч доларів), і збір "зі світу по нитці" триває... Так, масштаби афери Хаюта дійсно вражають.

Збір коштів для допомоги обманутим аферистом з Tinder жінок (фото: скрін gofundme.com)

Ініціаторами такого збору стали три жертви шахрая-жиголо - Ейлін Шарлотт (за підказкою якої Інтерпол і вийшов на Шимона з подальшим затриманням), Пернілла Сьохольм і Сесілія Ф'єллхой.

Жертви афериста об'єднали зусилля, щоб закрити взяті кредити та погасити заборгованість (фото: скрін gofundme.com)

Жінки розповідають, що зважилися на кампанію "після ретельного розгляду і безлічі чатів".

"Ми не хочемо, щоб більше людей було обдурено. Ми розуміємо, що є тисячі інших гідних причин для пожертвувань, і залишимося назавжди вдячними, якщо ви вирішите пожертвувати на це. Все, що ми хочемо, це повернути наше життя", - йдеться в описі на ресурсі для збору пожертвувань.

Річ у тому, що, за даними журналістського розслідування (норвезька газета VG), "Саймон Левієв" обдурив довірливих жінок у різних країнах, знайомлячись через Tinder, на близько 10 мільйонів доларів протягом 2017-2019 років.

Аферист спілкується з дівчиною в Мюнхені, біля одного з найфешенебельніших готелів Європи (фото: vg.no)

Шахрай з вигаданою легендою про себе зав'язував з ними стосунки, робив дорогі подарунки (на гроші попередньої жертви), подорожував з дамами по курортах, а потім через деякий час просив допомогти грошима - мовляв, він тепер в небезпеці, і потребує допомоги...

Шимон розповідав жінкам, що з ним хочуть розправитися, і він терміново потребує грошей (фото: vg.no)

Дехто з "рятівниць" давав йому свої кредитки, інші щось продавали, треті брали в банках позики (одна з дівчат позичила шахраєві 250 тисяч, взяті в кредит в декількох банках).

Аферист з Tinder Шимон Хают, він же "Саймон Левієв" (фото: vg.no)

Після арешту в 2019-му Шимона Хаюта суд засудив у старій справі про шахрайство (за 2011 рік) на 15 місяців, але аферист через ситуацію з пандемією просидів всього тільки 5, після чого вийшов на свободу. Зараз чоловік безбідно живе в Ізраїлі, називає себе фінансовим консультантом, а у своїй грандіозній афері не зізнається.

Нещодавно на стрімінговому сервісі Netflix вийшла документалка про історію Шимона "Аферист з Tinder" (Tinder Swindler), в якій описана схема, використовувана шахраєм для обману жінок.

Відео: "Аферист з Tinder" - трейлер