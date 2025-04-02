Жертви залежності: 7 акторів, чию кар'єру зруйнували шкідливі звички

Шайа Лабаф

Шайа Лабаф починав свою кар'єру як один з найбільш перспективних молодих акторів. Великим проривом для нього стала роль у серії бойовиків "Трансформери" режисера Майкла Бея. Шайа Лабаф (фото: Вікіпедія)

Проте, попри очевидний талант, Лабаф не зміг подолати свої внутрішні проблеми. Алкогольна залежність приводила його до конфліктів, агресивних висловлювань і навіть до провокаційних вчинків. Останнім великим проєктом Шайї був фільм “Лють”, але після цього великі студії стали ухилятися від співпраці з ним. Це справжнє розчарування.

Роберт Дауні-молодший

Боротьба Роберта Дауні-молодшого із залежністю від алкоголю та наркотиків стала невід’ємною частиною його біографії. Однак він зумів подолати ці проблеми і сьогодні є одним із найоплачуваніших акторів світу. Роберт Дауні-молодший (фото: Вікіпедія)

Свого часу зйомки з його участю були майже неможливими через зловживання алкоголем і наркотиками. У 1996 році його заарештували за зберігання героїну та кокаїну, і актор опинився у замкнутому колі залежності. Вирватися з нього було вкрай складно, але Дауні все ж зміг подолати цей шлях, балансуючи буквально на межі.

Ліндсі Лохан

Ліндсі Лохан, як і багато інших дітей-акторів, зіткнулася з серйозними проблемами, пов'язаними з наркотиками та алкоголем. Крім того, їй довелося взяти на себе відповідальність за своїх проблемних батьків, що зрештою призвело до госпіталізації у 2006 році під час зйомок. Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Голлівудські продюсери почали вважати її ненадійною, що призвело до численних арештів і відвідувань реабілітаційних центрів. Наразі акторка потроху повертається на екрани.

Маколей Калкін

У 2004 році зірка “Один вдома” Маколей Калкін потрапив до рук поліції через зберігання ксанаксу та марихуани, що сталося під час важкого періоду в його житті. Проте, він зміг подолати свою залежність і поступово повернувся до активної діяльності. Маколей Калкін (фото: instagram.com/culkamania)

За останні роки він заснував рок-групу The Pizza Underground (триб'ют до Velvet Underground), знявся у кількох інді-фільмах, зіграв у серіалі “Американська історія жахів” і створив свій власний сайт про стиль життя під назвою Bunny Ears.

Хіт Леджер

Зірка “Темного лицаря” Хіт Леджер трагічно помер у 2008 році через токсичну комбінацію шести ліків, які зазвичай відпускаються за рецептом. Його смерть шокувала не лише його фанатів, а й увесь світ. Хіт Леджер (фото: Вікіпедія)

Леджер, ймовірно, вживав кокаїн, хоча деталі його споживання наркотиків залишалися непідтвердженими. Він заперечував, що вживав героїн, навіть коли готувався до ролі наркозалежного в фільмі “Кенді”. Однак, очевидно, актор приймав рецептурні препарати, можливо, не за призначенням.

Мел Гібсон

Успішна голлівудська кар'єра актора потрапила під удар, коли в 2006 році його арештували за водіння нетверезим, а антисемітські висловлювання, що послідували за цим, стали головними темами новин. Мел Гібсон (фото: Вікіпедія)

Після цього Мел Гібсон звернувся до 12-крокової програми Анонімних Алкоголіків, де досяг значних успіхів. Він вважає цю програму важливою в його житті, оскільки вона допомогла змінити його ставлення до себе, і десятки років тверезості — це велике досягнення, яким він пишається.

Ніколь Річі

Актриса Ніколь Річі мала проблеми з різними залежностями, серед яких були героїн, кокаїн і марихуана. Це призвело до трьох арештів та п'яти автомобільних аварій. Її боротьба з залежностями ставала все складнішою: після того, як вона проходила лікування від кокаїну, Ніколь почала вживати героїн і була затримана за володіння наркотиками у 2003 році. Ніколь Річі (фото: instagram.com/nicolerichie)

Крім того, виникли чутки про її розлади харчової поведінки. Втім, вона змогла пройти реабілітацію, залишилась “чистою” та підтримує тверезість вже багато років. Тепер її життя спокійне, і вона залишила позаду гламурний спосіб життя, який колись був частиною її реальності.

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