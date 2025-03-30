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Мають спільне коріння: зірки-родичі, про яких ви могли не знати

Неділя 30 березня 2025 08:02
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Мають спільне коріння: зірки-родичі, про яких ви могли не знати Зірки-родичі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Їх об’єднує не лише слава, а й спільні гени! Багато голлівудських зірок мають родинні зв'язки з колегами, про які мало хто говорить. А деколи й самі знаменитості дізнаються про своє спільне коріння випадково!

Про неочікувані сімейні узи розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Єва Лонгорія та Меріл Стріп

Несподівано, але так! Відомі акторки, хоч й не виглядають схожими, але є далекими кузинами. Вони мають спільне походження. Родовід Єви та Меріл простежується до європейських предків, про що зірка "Відчайдушних домогосподарок" дізналася під час генеалогічного проєкту Faces of America.

Мають спільне коріння: зірки-родичі, про яких ви могли не знатиЄва Лонгорія та Меріл Стріп (колаж: РБК-Україна)

Сестри Олсен та Елізабет Олсен

Всі пам'ятають дівчат-близнючок Мері-Кейт та Ешлі Олсен. Ікони моди та колишні дитячі актриси подарували радісне дитинство багатьом. Проте не всі знають, що їхня молодша сестра - це не хто інша, як Елізабет Олсен, яка стала знаменитою завдяки ролі "Ванди" у кіновсесвіті Marvel.

Мають спільне коріння: зірки-родичі, про яких ви могли не знатиСестри Олсен та Елізабет Олсен (колаж: РБК-Україна)

Лорі Меткалф та Зої Перрі

Прихильники "Теорії великого вибуху" та "Юного Шелдона" можуть не знати, що актриси, які грають різні версії Мері Купер, мами Шелдона, - справжні мати та донька! Лорі зіграла роль у "Теорії", а її донька Зої втілила молодшу версію у приквелі до серіалу.

Мають спільне коріння: зірки-родичі, про яких ви могли не знатиЛорі Меткалф та Зої Перрі (колаж: РБК-Україна)

Джулія Робертс та Емма Робертс

Легендарна красуня Джулія Робертс є тіткою зірки "American Horror Story" Емми Робертс. Саме вона своєю роботою надихнула племінницю піти в акторську професію.

Мають спільне коріння: зірки-родичі, про яких ви могли не знатиДжулія Робертс та Емма Робертс (колаж: РБК-Україна)

Сабріна Карпентер та Ненсі Картрайт

Запальна співачка Сабріна Карпентер має родинний зв’язок з американською акторкою Ненсі Картрайт, яка є голосом Барта Сімпсона! Ненсі - її тітка.

Мають спільне коріння: зірки-родичі, про яких ви могли не знатиСабріна Карпентер та Ненсі Картрайт (колаж: РБК-Україна)

Кейт Міддлтон та сестри Феннінг

Герцогиня Кембриджська є далекою родичкою красунь-сестричок Ель і Дакоти Феннінг. Родовід зірок простежується до короля Едварда III, який правив Англією у XIV столітті. Тож, хоч і дуже далекими, але вони є кузинами Кейт.

Мають спільне коріння: зірки-родичі, про яких ви могли не знатиКейт Міддлтон та сестри Феннінг (колаж: РБК-Україна)

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: People, Us Weekly, Wikipedia.

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