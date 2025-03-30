Мають спільне коріння: зірки-родичі, про яких ви могли не знати

Їх об’єднує не лише слава, а й спільні гени! Багато голлівудських зірок мають родинні зв'язки з колегами, про які мало хто говорить. А деколи й самі знаменитості дізнаються про своє спільне коріння випадково!

Єва Лонгорія та Меріл Стріп

Несподівано, але так! Відомі акторки, хоч й не виглядають схожими, але є далекими кузинами. Вони мають спільне походження. Родовід Єви та Меріл простежується до європейських предків, про що зірка "Відчайдушних домогосподарок" дізналася під час генеалогічного проєкту Faces of America.

Єва Лонгорія та Меріл Стріп (колаж: РБК-Україна)

Сестри Олсен та Елізабет Олсен

Всі пам'ятають дівчат-близнючок Мері-Кейт та Ешлі Олсен. Ікони моди та колишні дитячі актриси подарували радісне дитинство багатьом. Проте не всі знають, що їхня молодша сестра - це не хто інша, як Елізабет Олсен, яка стала знаменитою завдяки ролі "Ванди" у кіновсесвіті Marvel.

Сестри Олсен та Елізабет Олсен (колаж: РБК-Україна)

Лорі Меткалф та Зої Перрі

Прихильники "Теорії великого вибуху" та "Юного Шелдона" можуть не знати, що актриси, які грають різні версії Мері Купер, мами Шелдона, - справжні мати та донька! Лорі зіграла роль у "Теорії", а її донька Зої втілила молодшу версію у приквелі до серіалу.

Лорі Меткалф та Зої Перрі (колаж: РБК-Україна)

Джулія Робертс та Емма Робертс

Легендарна красуня Джулія Робертс є тіткою зірки "American Horror Story" Емми Робертс. Саме вона своєю роботою надихнула племінницю піти в акторську професію.

Джулія Робертс та Емма Робертс (колаж: РБК-Україна)

Сабріна Карпентер та Ненсі Картрайт

Запальна співачка Сабріна Карпентер має родинний зв’язок з американською акторкою Ненсі Картрайт, яка є голосом Барта Сімпсона! Ненсі - її тітка.

Сабріна Карпентер та Ненсі Картрайт (колаж: РБК-Україна)

Кейт Міддлтон та сестри Феннінг

Герцогиня Кембриджська є далекою родичкою красунь-сестричок Ель і Дакоти Феннінг. Родовід зірок простежується до короля Едварда III, який правив Англією у XIV столітті. Тож, хоч і дуже далекими, але вони є кузинами Кейт.

Кейт Міддлтон та сестри Феннінг (колаж: РБК-Україна)

Вас також може зацікавити: