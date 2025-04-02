Жертвы зависимости: 7 актеров, чью карьеру разрушили вредные привычки

Шайа Лабаф

Шайа Лабаф начинал свою карьеру как один из самых перспективных молодых актёров. Большим прорывом для него стала роль в серии боевиков "Трансформеры" режиссера Майкла Бэя. Шайа Лабафф (фото: Википедия)

Однако, несмотря на очевидный талант, Лабаф не смог преодолеть свои внутренние проблемы. Алкогольная зависимость приводила его к конфликтам, агрессивным высказываниям и даже к провокационным поступкам. Последним крупным проектом Шайи был фильм "Ярость", но после этого крупные студии стали уклоняться от сотрудничества с ним. Это настоящее разочарование.

Роберт Дауни-младший

Борьба Роберта Дауни-младшего с зависимостью от алкоголя и наркотиков стала неотъемлемой частью его биографии. Однако он сумел преодолеть эти проблемы и сегодня является одним из самых высокооплачиваемых актеров мира. Роберт Дауни-младший (фото: Википедия)

В свое время съемки с его участием были почти невозможными из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками. В 1996 году его арестовали за хранение героина и кокаина, и актер оказался в замкнутом круге зависимости. Вырваться из него было крайне сложно, но Дауни все же смог преодолеть этот путь, балансируя буквально на грани.

Линдси Лохан

Линдси Лохан, как и многие другие дети-актеры, столкнулась с серьезными проблемами, связанными с наркотиками и алкоголем. Кроме того, ей пришлось взять на себя ответственность за своих проблемных родителей, что в итоге привело к госпитализации в 2006 году во время съемок. Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Голливудские продюсеры начали считать ее ненадежной, что привело к многочисленным арестам и посещениям реабилитационных центров. Сейчас актриса понемногу возвращается на экраны.

Маколей Калкин

В 2004 году звезда "Один дома" Маколей Калкин попал в руки полиции из-за хранения ксанакса и марихуаны, что произошло во время тяжелого периода в его жизни. Тем не менее, он смог преодолеть свою зависимость и постепенно вернулся к активной деятельности. Маколей Калкин (фото: instagram.com/culkamania)

За последние годы он основал рок-группу The Pizza Underground (трибьют к Velvet Underground), снялся в нескольких инди-фильмах, сыграл в сериале "Американская история ужасов" и создал свой собственный сайт о стиле жизни под названием Bunny Ears.

Хит Леджер

Звезда "Темного рыцаря" Хит Леджер трагически умер в 2008 году из-за токсичной комбинации шести лекарств, которые обычно отпускаются по рецепту. Его смерть шокировала не только его фанатов, но и весь мир. Хит Леджер (фото: Википедия)

Леджер, вероятно, употреблял кокаин, хотя детали его потребления наркотиков оставались неподтвержденными. Он отрицал, что употреблял героин, даже когда готовился к роли наркозависимого в фильме "Кэнди". Однако, очевидно, актер принимал рецептурные препараты, возможно, не по назначению.

Мел Гибсон

Успешная голливудская карьера актера попала под удар, когда в 2006 году его арестовали за вождение в нетрезвом виде, а последовавшие за этим антисемитские высказывания стали главными темами новостей. Мел Гибсон (фото: Википедия)

После этого Мел Гибсон обратился к 12-шаговой программе Анонимных Алкоголиков, где достиг значительных успехов. Он считает эту программу важной в его жизни, поскольку она помогла изменить его отношение к себе, и десятки лет трезвости - это большое достижение, которым он гордится.

Николь Ричи

Актриса Николь Ричи имела проблемы с различными зависимостями, среди которых были героин, кокаин и марихуана. Это привело к трем арестам и пяти автомобильным авариям. Её борьба с зависимостями становилась всё сложнее: после того, как она проходила лечение от кокаина, Николь начала употреблять героин и была задержана за владение наркотиками в 2003 году. Николь Ричи (фото: instagram.com/nicolerichie)

Кроме того, возникли слухи о ее расстройствах пищевого поведения. Впрочем, она смогла пройти реабилитацию, осталась "чистой" и поддерживает трезвость уже много лет. Теперь ее жизнь спокойна, и она оставила позади гламурный образ жизни, который когда-то был частью ее реальности.

Вас может заинтересовать