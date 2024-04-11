"Жере стільки хейту": Емма Антонюк висловилась про доньку Ольги Фреймут

Що Емма Антонюк думає про Злату Мітчелл

Емма почала свій спіч з того, що назвала Олю Фреймут сексисткою, яка раніше грубо висловлювалась про бодіпозитив. Та на думку журналістки, дочка фреймут також пропагує бодіпозитив і робить це так, як вважає за потрібним.

"У неї бодіпозитивна донька, яка вільно святкує свою сексуальність. Не в той спосіб, який диктує етикет Ольги Фреймут, а в той спосіб, який вона хоче. У неї Афігенна донька, яка жере стільки хейту", - сказала Антонюк.

Також жінка дадала, що якось з банальної цікавості побачила новину про Злату, зайшла на її сторінку в Instagram, почитала, що їй пишуть люди й подумала, що вони скоти.

Емма Антонюк про Злату Мітчелл (Скриншот)

"Ви їй пишете ті самі штуки, які проповідує її мама для інших. То пишіть її мамі, якщо вам хочеться публічну полеміку вести", - коментує Емма.

Але Емма зауважила, що коли такі ж самі жінки, як Фреймут, прийшли у коментарі до її доньки і почали щось писати, сама ж вона послала їх на три веселі букви.

Як виглядає донька Олі Фреймут (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

"Але, якщо чесно, Оль, ти запускаєш той бумеранг шеймінгу людей за їхнє тіло, а цей бумеранг вертається, тільки не тобі, а твоїй донці, так само як і чиїсь доньки чули, що ти говориш", - продовжує журналістка.

А також Емма наголосила на тому, що не можна булити інших людей, а особливо підлітків. Краще пропагувати, що краса та сексуальність можуть бути різними.