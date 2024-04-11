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"Жрет столько хейта": Эмма Антонюк высказалась о дочери Ольги Фреймут

Эмма Антонюк (фото: instagram.com/emmocean)
Автор: Юлия Любченко

Эмма Антонюк - известная украинская журналистка заговорила о дочери Оли Фреймут и прокомментировала весь хейт, который на нее льется.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Славы Демина с Антонюком.

Что Эмма Антонюк думает о Злате Митчелл

Эмма начала свой спич с того, что назвала Олю Фреймут сексисткой, ранее грубо высказывавшейся о бодипозитиве. Но, по мнению журналистки, дочь фреймут также пропагандирует бодипозитив и делает это так, как считает нужным.

"У нее бодипозитивная дочь, которая свободно празднует свою сексуальность. Не таким способом, который диктует этикет Ольги Фреймут, а тем способом, который она хочет. У нее Афигенная дочь, которая жрет столько хейта", - сказала Антонюк.

Также женщина дабавила, что однажды из банального любопытства увидела новость о Злате, зашла на ее страницу в Instagram, почитала, что ей пишут люди и подумала, что они скоты.

Эмма Антонюк о Злате Митчелл (Скриншот)

"Вы ей пишете те же вещи, которые проповедует ее мама для других. Так пишите ее маме, если вам хочется публичную полемику вести", - комментирует Эмма.

Но Эмма заметила, что когда такие же женщины, как Фреймут, пришли в комментарии к ее дочери и начали что-то писать, сама же она послала их на три веселые буквы.

Как выглядит дочь Оли Фреймут (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

"Но, если честно, Оль, ты запускаешь тот бумеранг шейминга людей за их тело, а этот бумеранг возвращается, только не тебе, а твоей дочери, равно как и чьи-то дочери слышали, что ты говоришь", - продолжает журналистка.

А также Эмма отметила, что нельзя были быть других людей, а особенно подростков. Лучше пропагандировать, что красота и сексуальность могут быть разными.

 

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