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"Прошу ігнорувати": Фреймут потрапила у скандал через фейк про ухилянтів

Середа 10 квітня 2024 19:04
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"Прошу ігнорувати": Фреймут потрапила у скандал через фейк про ухилянтів Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Юлія Любченко

Ольга Фреймут завжди була гострою а язик, але вона таки має такт. Проте деякі Instagram-профілі так не вважають і створюють фейкові дописи від її імені, та ще й грають на темі війни.

Детальніше про скандал, в який потрапила Фреймут, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис "Patriotu" в Instagram та виправдання журналістки.

В чому суть наклепу на Фреймут

Один Instagram-профіль під назвою "Patriotu" виклад допис, в якому вони ніби-то цитують Ольгу, і вона “висловлюється” дуже огидно про ухилянтів.

"Ольга Фреймут: "Я глибоко зневажаю ухилянтів і мені гидко від чоловіків, які не хочуть воювати за свою країну. Мені соромно перед англійцями, я не знаю як їм пояснити таку ницість ухилянтів. Ми тут в Лондоні з чоловіком пояснюємо їм, що не всі чоловіки в Україні такі жалюгідні", - йдеться у дописі, ніби від імені Фреймут.

Довгої реакції від журналістки чекати не довелося, адже вона написала коментар з питаннями до творців цього допису.

"Що це? Який чоловік? Чий це текст?", - пише Оля під дописом.

&quot;Прошу ігнорувати&quot;: Фреймут потрапила у скандал через фейк про ухилянтів

Скриншот

Реакція мережі

Під цією ж новиною вже понад 350 коментарів від користувачів мережі, хтось з них підтримує Олю та каже, що це фейк заради хайпу, а дехто навпаки поливає Фреймут брудом. А звучать вони так:

  • "Оля, я думаю, що потрібно подати до суду на таких, адже багато хто повірив в цю брехню і поливають Вас брудом"
  • "А можна посилання, де саме Оля це сказала?"
  • "Спеціально написали провокацію про Лондон, щоб лайки збирати. Люди не ведіться на те сміття"
  • "Це такий прикол?"
  • "А чому чоловік у Лондоні, а не на фронті. Знаю багатьох багатодітних які воюють, на жаль є загиблі. Не Вам і Вашому чоловіку пояснювати"
  • "Ухилянтів вона зневажає, як прикро, а її чоловік в Лондоні "хероїчно" захищає країну"
  • "Ми тут з чоловіком в Лондоні…Коментарі уже ніякі не потрібні"
  • "Любити Батьківщину треба вдома, а ні в Лондоні, тім паче чоловіку".

Як Фреймут спростовує ці слова

Також Фреймут вирішила застерегтися та виклала stories в Instagram, де застерігає себе та каже, що це фейк, аби люди не вірили й не розпалювали вогонь там, де його й не має бути.

"За час війни я не дала і не дам жодного інтервʼю. Ті, хто це написав, вигадав текст із примітивною мовою. Я навіть такою лексикою не користуюся. Прошу ігнорувати", - пише Оля.

&quot;Прошу ігнорувати&quot;: Фреймут потрапила у скандал через фейк про ухилянтів

Скриншот

Раніше ми розповідали, який секрет виховання дітей має Фреймут.

Також читайте, яку нову схему обману з соцвиплатами придумали шахраї.

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Оля Фреймут Війна в Україні Фейки
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