"Прошу ігнорувати": Фреймут потрапила у скандал через фейк про ухилянтів

Ольга Фреймут завжди була гострою а язик, але вона таки має такт. Проте деякі Instagram-профілі так не вважають і створюють фейкові дописи від її імені, та ще й грають на темі війни.

Детальніше про скандал, в який потрапила Фреймут, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис "Patriotu" в Instagram та виправдання журналістки.

В чому суть наклепу на Фреймут

Один Instagram-профіль під назвою "Patriotu" виклад допис, в якому вони ніби-то цитують Ольгу, і вона “висловлюється” дуже огидно про ухилянтів.

"Ольга Фреймут: "Я глибоко зневажаю ухилянтів і мені гидко від чоловіків, які не хочуть воювати за свою країну. Мені соромно перед англійцями, я не знаю як їм пояснити таку ницість ухилянтів. Ми тут в Лондоні з чоловіком пояснюємо їм, що не всі чоловіки в Україні такі жалюгідні", - йдеться у дописі, ніби від імені Фреймут.

Довгої реакції від журналістки чекати не довелося, адже вона написала коментар з питаннями до творців цього допису.

"Що це? Який чоловік? Чий це текст?", - пише Оля під дописом.

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Реакція мережі

Під цією ж новиною вже понад 350 коментарів від користувачів мережі, хтось з них підтримує Олю та каже, що це фейк заради хайпу, а дехто навпаки поливає Фреймут брудом. А звучать вони так:

"Оля, я думаю, що потрібно подати до суду на таких, адже багато хто повірив в цю брехню і поливають Вас брудом"

"А можна посилання, де саме Оля це сказала?"

"Спеціально написали провокацію про Лондон, щоб лайки збирати. Люди не ведіться на те сміття"

"Це такий прикол?"

"А чому чоловік у Лондоні, а не на фронті. Знаю багатьох багатодітних які воюють, на жаль є загиблі. Не Вам і Вашому чоловіку пояснювати"

"Ухилянтів вона зневажає, як прикро, а її чоловік в Лондоні "хероїчно" захищає країну"

"Ми тут з чоловіком в Лондоні…Коментарі уже ніякі не потрібні"

"Любити Батьківщину треба вдома, а ні в Лондоні, тім паче чоловіку".

Як Фреймут спростовує ці слова

Також Фреймут вирішила застерегтися та виклала stories в Instagram, де застерігає себе та каже, що це фейк, аби люди не вірили й не розпалювали вогонь там, де його й не має бути.

"За час війни я не дала і не дам жодного інтервʼю. Ті, хто це написав, вигадав текст із примітивною мовою. Я навіть такою лексикою не користуюся. Прошу ігнорувати", - пише Оля.

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