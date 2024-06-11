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"Ми готуємося". Женя Кот розсекретив вартість майбутніх пологів дружини

Вівторок 11 червня 2024 18:43
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"Ми готуємося". Женя Кот розсекретив вартість майбутніх пологів дружини Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Іванна Пашкевич

Український хореограф Женя Кот розповів, в яку суму йому обійдуться пологи дружини, гімнастки Наталії Татарінцевої.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар учасника "Танців із зірками" для "Люкс ФМ".

Деталі

Зі слів Кота, його кохана буде народжувати у приватній клініці. Вартість пологів загалом - понад 2000 доларів.

"Чесно, ми не хвилюємося, приколюємося. Готуємося. Ліжечко є, всілякі люльки, коляски, крісла - цього всього пів гаража. Ми платимо за пологи. Загалом, понад дві тисячі доларів. Суперечок щодо вибору імені немає. Десь ми не погоджуємося, але ми прислухаємося один до одного", - поділився Євген.

&quot;Ми готуємося&quot;. Женя Кот розсекретив вартість майбутніх пологів дружини

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

"У нас уже є одне ім'я, яке нам подобається. Однак ми думаємо, чи не буде це нашою забаганкою. Все ж таки це ім'я дитини на все життя", - додав він.

До слова, зірка каже, що вже готує подарунок на виписку для Наталії.

"Вона захотіла каблучку. Ми підібрали, яку вона хоче, я вже замовив і вона виготовляється. Каблучка українського бренду SOLO by з діамантів, вирощених в Україні", - зізнався танцюрист.

Нагадаємо, подружжя намагалося завагітніти протягом чотирьох років.

Тому пара звернулася до лікарів, які поставили невтішний діагноз - безпліддя. Вони навіть почали серйозно замислюватися про штучне запліднення.

Однак, зрештою, вирішили просто почекати.

Нещодавно Роговенко з "Пацанок" зізналася, скільки їй коштували пологи в США.

Також ми розповідали, що Зінченко та його дружина похрестили маленьку донечку.

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