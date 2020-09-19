Женский гороскоп с 21 по 27 сентября: кто сможет исполнить самые главные мечты

Женский гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 сентября подскажет, кому стоит расслабиться и перестать все контролировать, а кому наоборот стоит научиться управлять своей жизнью. Астрологи рассказали, какие поворотные события ждут женщин в ближайшие несколько дней, и для кого это время станет фантастическим.

Кто окажется на пороге грандиозных перемен? Кому лучше закутаться в плед и переждать кризис? Кто сможет получить то, чего больше всего хочет, а кого ждет вереница разочарований и невзгод? Об этом пишет Slovofraza.

Женщина-Овен

Наступающая неделя будет не очень для Овнов. Астрологи говорят про нестабильность эмоционального состояния и бросания от эйфории до упадка духа и сил. Возьмите себя в руки и стабилизируйте энергетику. А ваша продуктивность в этот период прямо зависит от того, как вы сможете подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. У многих появятся дополнительные обязательства, которые сложно будет вклинить в плотный график. Но к концу недели все нормализуется, к тому же впереди вас ждет доход и яркие впечатления.

Женщина-Телец

Женщины-Тельцы в наступающей неделе получат отличный шанс наконец-то отпустить себя и перестать контролировать все, в том числе решения и настроения близких. Это решение - перестать за все отвечать - дастся вам с трудом. Проведите неделю отстраненно, чтобы наконец-то поступить так, как отчаянно хочет ваше сердце. Действуйте интуитивно, слушайте свои желания - тогда вы сможете проложить путь "на выход" из черной полосы.

Женщина-Близнецы

На этой неделе женщин-Близнецов ждет нелетная погода, слегка депрессивные мысли и навязанные сомнения в себе, несмотря на то, что день равноденствия принесет новые приятные события. Самообвинения и самобичевания ни к чему не приведут. Сейчас нужно полюбить себя, прописать план действий, настроиться на победу и уверенно пойти вперед. Начало астрологической осени - тот редкий шанс начать что-то с чистого листа.

Женщина-Рак

Для Раков настанет время удивляться и удивлять. И самым решающим и важным днем станет 22 число - день осеннего равноденствия. В сложной ситуации вы увидите обходной путь и все, что вам потребуется - переступить через лень и гордость. Не надейтесь на счастливый случай, а активно ищите стратегические решения злободневных проблем. Конец недели зависит от того, умеете ли вы нести ответственность за свои поступки.

Женщина-Лев

Львы получат очень мощный импульс для внутренних перемен. Астрологи говорят, что время мечтать и получать от жизни максимум удовольствия наступило. Не соглашайтесь на компромисс: берите максимум и просите еще больше. Ваша душа будет требовать праздника, подарите его ей. Главное - не замыкайтесь в себе, общайтесь с близкими, чтобы поддержать свой эмоциональный фон.

Женщина-Дева

Вас ждет приятная и умеренная неделя, которая не принесет особых проблем и неприятных эмоций. Но для этого вам нужно быть среди своих единомышленников, где вы почувствуете себя в безопасности. Астрологи советуют не верить интуиции и первой оценке. Несмотря на относительно спокойную неделю, неприятности могут стучать в вашу дверь под видом счастливых событий. Распознать подвох помогут советы и поддержка близких людей.

Женщина-Весы

Вас ждет интересное и насыщенное время, ведь женщина-Весы каждый день будет разной. Настроение будет меняться буквально по часам. Астрологи обещают довольно мощный финансовый поток и ряд интересных и приятных событий - встречи, вечеринки, рабочие моменты. Звезды подсказывают, что Весам явно будет не скучно, а самыми ценными качествами станет умение быстро наводить порядок в делах и систематизировать информацию.

Женщина-Скорпион

Женщин-Скорпионов на этой неделе ждет игривое настроение. Причем эту легкость обеспечат успехи во всех начинаниях. Не бойтесь проявлять инициативу и перед вам откроются все двери. На горизонте замаячит выгодное партнерство с перспективой. Но опасайтесь неосторожных высказываний - это может спровоцировать конфликт. Звезды советуют взять происходящее под контроль и не удерживать то, чему пришло время уйти.

Женщина-Стрелец

В вашей жизни произойдут события, которые заставят вас пересмотреть планы. Астрологи твердят про необходимость выбора новых ориентиров и перестановок в жизни. Вероятно, придется заняться исправлением ошибок, допущенных ранее, и избавлением от токсичных установок, что привлекают проблемы. Период с 21 по 27 сентября - подходящий момент, чтобы решить проблемы внутреннего содержания и исключить психологию жертвы. Если жизнь не устраивает, значит, пришло время меняться.

Женщина-Козерог

Вам будет трудно сопротивляться своим порокам и слабостям на этой неделе. Внутреннее напряжение достигнет апогея, что может подпортить отношения с людьми, которые не входят в ранг достойных внимания. Окружающие заметят высокомерное поведение и не упустят шанс нанести встречный удар, который может выбить из колеи. Астрологи советуют держать марку и не позволять эмоциям управлять собой. Не стоит слишком давить на людей - понизьте градус требовательности.

Женщина-Водолей

На этой неделе у женщин-Водолеев могут случиться мощные перепады настроения, что приведет к неприятным последствиям. Период с 21 по 27 сентября будет сложным и противоречивым, ведь вами будут управлять эмоции. Вы станете категоричными и слишком требовательными к себе. Астрологи советуют направить эту неконтролируемую энергию в работу, и у вас появится шанс сделать прорыв в карьере.

Женщина-Рыбы

К вам несутся счастливые перемены, которые подарят вам благость во всех жизненных сферах, а особенно в деньгах и личной жизни. Не бегите от неизведанного и примите с благодарностью все подарки судьбы. Звезды гороскопа говорят, что вы займете место у руля своей жизни, возьмете инициативу в свои руки, решитесь на смелые поступки и начнете осуществлять свои замыслы. Поверьте в себя, даже если мир ополчился против вас. Достаточно поверить в себя, даже если весь мир ополчился против.

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