Не поддавайтесь на провокации: гороскоп для всех женщин с 14 по 20 сентября

Гороскоп для женщин с 14 по 20 сентября (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю

Гороскоп на сентябрь говорит о том, что месяц будет напряженным и сложным. Возможны сложные ситуации, конфликты, ссоры и проявлении агрессии. Сочетание планет в первом осеннем месяце будут иметь влияние на всех представителей зодиакального созвездия.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 14 по 20 сентября и отметили, кому стоит быть осторожнее и внимательнее. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Постарайтесь найти равновесие с собой и окружающим миром, так как неделя будет напряженной. Период начнется с низких вибраций и важно активизировать все силы и найти выход из тупика. Энергия сбалансируется и произойдет резкий скачок, который поможет справиться со всеми неотложными делами. Не придавайте значения мелочам, людям, обстоятельствам и проблемам.

Женщина-Телец

Звезды сулят спокойную неделю, без прыжков и перекосов и это позволит Тельцам прийти к намеченной цели. Возможны депрессивные состояния, эмоциональные перепады из-за общения с манипуляторами. Они почувствуют вашу незащищенность и начнут самоутверждаться за ваш счет. Не позволяйте другим людям играть на ваших чувствах, нервах и слабостях.

Женщина-Близнецы

Близнецов на этой неделе ожидает неуверенность в себе, навязчивые мысли, страхи и тревоги. Такие проявления могут запереть самые лучшие порывы, и желание двигаться вперед. Астрологи рекомендуют не поддаваться негативу и избавляться от пессимистических мыслей. Жизненный сценарий стоит пересмотреть и выйти на новый уровень, который поможет достичь желаемого. Самое простое – окружите себя радостными и яркими эмоциями.

Женщина-Рак

Энергия будет расходоваться на подпитку избыточного потенциала, а точнее – на внутренние и внешние конфликты, утомительное ожидание, необходимость постоянного контроля, чужие обязанности и страх перед будущим. Есть большой риск израсходовать все силы еще до конца месяца и довести себя до энергетического истощения. Постарайтесь восполнить свою позитивную энергию приятными моментами и общением с позитивными людьми.

Женщина-Лев

В ближайшую неделю у вас будет большая свобода выбора и астрологи советуют провести эти дни в спокойной и жизнеутверждающей обстановке. Возможно творчество, азарт и полет мыслей. Вы почувствуете внутреннюю легкость, которая станет движущей силой и обязательно приведет вас к реализации желаний. Ждите благоприятного развития ситуации и используйте по максимум все, что вам подарит Вселенная.

Женщина-Дева

Девам не стоит терять на этой неделе веру в себя, так как на пути к счастью им не сможет помешать никто. Если браться за дела с чувством неуверенности, то результат будет негативным. Не допускайте внутреннее напряжение и страх, так как исход ваших намерений будет плохим. Не допускайте подавленности и замедления, составьте план и нацельтесь на результат. Именно это добавит вам уверенности и даст возможность реализовать все задуманное.

Женщина-Весы

Вам захочется кардинально поменять свою жизнь, и астрологи советуют почаще повторять в голове позитивные установки. Это поможет воплотить все желания в реальность. Позитивное мышление притянет в вашу жизнь все возможности, нужных людей и ситуации. Вам останется только с благодарностью принять все новое в свою жизнь и использовать все возможности для достижения успеха.

Женщина-Скорпион

Гороскоп сулит Скорпионам трудности в ближайшие дни, и они будут связаны с достижением намеченных целей. Не тратьте много энергии, так как это приведет к негативным сценариям, а усилия будут потрачены на пустую борьбу. Просто переждите эту неделю и не поддавайтесь на провокации внешнего мира. Далее астрологи вам обещают совершенно новый виток фортуны.

Женщина-Стрелец

События на этой неделе будут яркими и запомнятся надолго, а также они затронут личную сферу. Начало неделю будет разрушающим, но именно оно откроет дорогу позитивным изменениям. Вам нужно почувствовать себя главной, понять свой путь и предназначение и не ставить перед собой невыполнимых задач. Даже если вам будет казаться испытание тяжелым – оберните его в свою пользу и получите максимум от жизни.

Женщина-Козерог

Энергия будет в начале недели на низком уровне и это не позволит выйти на нужный уровень в профессиональной сфере. Но подует ветер перемен в духовной сфере, и это даст силы на перемены. Получится осознать свои задачи, ошибки и найти новые цели. Это добавит сил для того, чтобы двигаться вперед и уверенно решать задачи. Если получится погрузиться на глубину своего сознания – появятся новые знания и открытия.

Женщина-Водолей

Астрологи предупреждают о том, что готовятся испытания на прочность. Но они будут легки, и устоять перед ударами судьбы будет несложно. Неделя будет беспокойной, со сложными и запутанными ситуациями. Постарайтесь не менять кардинально свои планы и не делать то, что не внушает доверия. Борьба за мечты может обернуться неприятным последствием. Сдайте назад, ослабьте контроль и подстройтесь к ситуации. Будьте покладистее и не идете наперекор у судьбы.

Женщина-Рыбы

В ближайшие дни вами овладеет ясность и понимание того, куда вы хотите двигаться и что нужно для этого сделать. Испытания вам будут попадаться исключительно по вашим силам и во многом это будет заслуга планет-покровителей. Вы почувствуете, что все двери перед вами открыты и сможете устанавливать свои правила. Постройте сейчас планы на будущее – эти семена совсем скоро дадут свои плоды.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым в сентябре грозят неприятности и потери.

А также мы рассказывали о том, кому звезды сулят невероятную удачу в любви в первый месяц осени.