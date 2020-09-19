Жіночий гороскоп з 21 по 27 вересня: хто зможе виконати найголовніші мрії

Жіночий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 21 по 27 вересня підкаже, кому варто розслабитися і перестати все контролювати, а кому навпаки варто навчитися керувати своїм життям. Астрологи розповіли, які поворотні події чекають жінок в найближчі кілька днів, і для кого цей час стане фантастичним.

Хто опиниться на порозі грандіозних змін? Кому краще закутатися в плед і перечекати кризу? Хто зможе отримати те, чого найбільше хоче, а кого чекає низка розчарувань і негараздів? Про це пише Slovofraza.

Жінка-Овен

Наступаючий тиждень буде не дуже для Овнів. Астрологи говорять про нестабільність емоційного стану та кидання від ейфорії до занепаду духу і сил. Візьміть себе в руки і стабілізуйте енергетику. А ваша продуктивність в цей період прямо залежить від того, як ви зможете підлаштовуватися під мінливі обставини. У багатьох з'являться додаткові зобов'язання, які складно буде вклинити в щільний графік. Але до кінця тижня все нормалізується, до того ж попереду вас чекає прибуток і яскраві враження.

Жінка-Телець

Жінки-Тельці на наступному тижні отримають чудовий шанс нарешті відпустити себе і перестати контролювати все, в тому числі рішення і настрої близьких. Це рішення - припинити за все відповідати - дасться вам непросто. Проведіть тиждень відсторонено, щоб нарешті вчинити так, як відчайдушно хоче ваше серце. Дійте інтуїтивно, слухайте свої бажання - тоді ви зможете прокласти шлях "на вихід" з чорної смуги.

Жінка-Близнюки

На цьому тижні жінок-Близнюків чекає нельотна погода, злегка депресивні думки і нав'язані сумніви в собі, попри те, що день рівнодення принесе нові приємні події. Самозвинувачення і самобичування ні до чого не приведуть. Зараз треба полюбити себе, прописати план дій, налаштуватися на перемогу і впевнено піти вперед. Початок астрологічної осені - той рідкісний шанс почати щось з чистого аркуша.

Жінка-Рак

Для Раків настане час дивуватися і дивувати. І вирішальним і найважливішим днем стане 22 число - день осіннього рівнодення. У складній ситуації ви побачите обхідний шлях і все, що вам потрібно - переступити через лінь і гордість. Не сподівайтеся на щасливий випадок, а активно шукайте стратегічні рішення злободенних проблем. Кінець тижня залежить від того, чи вмієте ви нести відповідальність за свої вчинки.

Жінка-Лев

Леви отримають дуже потужний імпульс для внутрішніх змін. Астрологи кажуть, що час мріяти і отримувати від життя максимум задоволення настав. Не погоджуйтеся на компроміс: беріть максимум і просіть ще більше. Ваша душа буде вимагати свята, подаруйте його їй. Головне - не замикайтеся в собі, спілкуйтеся з близькими, щоб підтримати свій емоційний фон.

Жінка-Діва

Вас чекає приємний і помірний тиждень, який не принесе особливих проблем і неприємних емоцій. Але для цього вам потрібно бути серед своїх однодумців, де ви відчуєте себе в безпеці. Астрологи радять не вірити інтуїції і першій оцінці. Наперекір відносно спокійному тижню, неприємності можуть стукати в вашу двері під виглядом щасливих подій. Розпізнати підступ допоможуть поради і підтримка близьких людей.

Жінка-Терези

Вас чекає цікавий і насичений час, адже жінка-Терези кожен день буде різною. Настрій буде змінюватися буквально по годинах. Астрологи обіцяють досить потужний фінансовий потік і ряд цікавих і приємних подій - зустрічі, вечірки, робочі моменти. Зірки підказують, що Терезам явно буде не нудно, а найбільш цінними якостями стане вміння швидко наводити порядок у справах і систематизувати інформацію.

Жінка-Скорпіон

Жінок-Скорпіонів на цьому тижні чекає грайливий настрій. Причому цю легкість забезпечать успіхи у всіх починаннях. Не бійтеся проявляти ініціативу і перед вами відчиняться всі двері. На горизонті замаячить вигідне партнерство з перспективою. Але остерігайтеся необережних висловлювань - це може спровокувати конфлікт. Зірки радять взяти те, що відбувається під контроль і не утримувати те, чому прийшов час минути.

Жінка-Стрілець

У вашому житті відбудуться події, які змусять вас переглянути плани. Астрологи твердять про необхідність вибору нових орієнтирів і перестановок в житті. Ймовірно, доведеться зайнятися виправленням помилок, допущених раніше, і порятунком від токсичних установок, що привертають проблеми. Період з 21 по 27 вересня - підходящий момент, щоб вирішити проблеми внутрішнього змісту і виключити психологію жертви. Якщо життя не влаштовує, значить, настав час змінюватися.

Жінка-Козеріг

Вам буде важко чинити опір своїм вадам і слабостям на цьому тижні. Внутрішня напруга досягне апогею, що може зіпсувати відносини з людьми, які не входять в ранг гідних уваги. Навколишні помітять зверхню поведінку і не упустять шанс завдавати зустрічного удару, який може вибити з колії. Астрологи радять тримати марку і не дозволяти емоціям керувати собою. Не варто занадто тиснути на людей - знизьте градус вимогливості.

Жінка-Водолій

На цьому тижні у жінок-Водоліїв можуть трапиться потужні перепади настрою, що призведе до неприємних наслідків. Період з 21 по 27 вересня буде складним і суперечливим, адже вами будуть керувати емоції. Ви станете категоричними і занадто вимогливими до себе. Астрологи радять направити цю неконтрольовану енергію в роботу, і у вас з'явиться шанс зробити прорив у кар'єрі.

Жінка-Риби

До вас мчать щасливі зміни, які подарують вам благо у всіх життєвих сферах, а особливо в грошах і особистому житті. Не біжіть від незвіданого і прийміть із вдячністю всі подарунки долі. Зірки гороскопу кажуть, що ви займете місце біля керма свого життя, візьмете ініціативу у свої руки, зважитеся на сміливі вчинки і почнете здійснювати свої задуми. Повірте в себе, навіть якщо світ налаштований проти вас. Досить повірити в себе, навіть якщо весь світ налаштований проти.

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