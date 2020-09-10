Ретроградный Марс наступает: как уберечься от опасностей

Ретроградный Марс с 10 сентября по 14 ноября (фото: pixabay)

Ретроградный Марс - особенное время, которое дарит нам массу возможностей, но в то же время нужно быть всегда начеку

Ретроградный Марс наступает сегодня, 10 сентября и продлится до 14 ноября. И поскольку планета отвечает за такие качества, как активность, сила воли, они попадут под удар. К тому же Марс развернется в ретроградное движение в знаке Овна, что особенно сильно скажется на представителях этого зодиакального созвездия.

Астрологи говорят, что в это время вы можете чувствовать сильную нехватку энергии, отсутствие инициативы, а также торможение во всех делах и начинаниях.

В это время нужно уделять достаточное внимание не только работе, но и помнить о полноценном отдыхе. Не грузите себя внеплановой работой и научитесь делегировать свои полномочия, доверять дела помощникам или подчиненным.

Любые бизнес-процессы, спортивные начинания, проекты на работе замедлятся.

Также этот период будет опасным и конфликтным, и ситуации могут становиться катастрофическими. Возможны аварии, пожары, импульсивные вспышки гнева.

Стрессы могут запустить проблемы со здоровьем - обострятся воспалительные процессы. Астрологи рекомендуют побольше расслабляющих занятий, процедур для тела и души.

Кроме того, это отличный период, чтобы обратиться к прошлому, признать необходимость перемен и приложить усилия, чтобы их осуществить. Дела нужно привести в порядок, подтянуть "хвосты".

А вот деструктивные отношения и неперспективную работу нужно бросать. Тем более в этот период вам будет легко расстаться с тем, что устарело и отжило. Можно начать ремонт, а также и возобновить занятия спортом.

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