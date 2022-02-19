Женский гороскоп с 21 по 27 февраля: новые знакомства и возможность исправить ошибки

Последняя неделя зимы принесет в жизни большинства представителей зодиакального созвездия много неожиданностей и сюрпризов. Яркие перемены возможны в профессиональной и личной жизни.

Одинокие имеют все шансы встретить долгожданную половинку, а те, кто уже в отношениях - сможет исправить свои ошибки.

В карьере придется приложить усилия и настроиться на успех. Достичь желаемого смогут те, кто вложил достаточно ресурса в свои дела и проекты.

Овен

На этой неделе ждите неожиданные события и случайные новости. И вас они непременно порадуют. У вас получится выделить в ближайшие дни достаточно времени на себя. Порадуйтесь счастливым моментам в жизни и постарайтесь расслабиться.

Телец

Ближайшая неделя станет для Тельцов спокойной. Этот период подарит вам настоящее удовлетворение от жизни. Не тратьте свое время на второстепенные дела и будьте внимательны с финансами и расчетами. Легкомысленность может стать причиной многих проблем.

Близнецы

У вас наступает самое подходящее время для того, чтобы прояснить самые волнующие вопросы в личной жизни. Постарайтесь сохранять спокойствие в любой ситуации и не давать волю негативным эмоциям.

Рак

Астрологи рекомендуют Ракам обратить внимание на собственное самочувствие. Нужно больше двигаться, заняться каким-то спортом или хотя бы начать делать зарядку по утрам. А еще - отказаться от вредных привычек и острой, соленой пищи.

Лев

Будьте осторожны! В последнюю неделю зимы есть риск оказаться в самом центре любовного приключения. А у семейных представителей знака есть все шансы освежить взаимоотношения. Можно устраивать незапланированные свидания или ужин при свечах.

Дева

Вас приятно удивит помощь других людей. Вероятно, что какое-то начатое дело помогут завершить коллеги или друзья. А еще вас в ближайшую неделю ждут интересные и полезные знакомства.

Весы

Займитесь в конце зимы своим здоровьем. Постарайтесь выбраться в спортзал, на длительную прогулку на природе, порадуйте себя приятными мелочами. Не ввязывайтесь в скандалы и больше дышите свежим воздухом. Берегите свое физическое и психическое здоровье.

Скорпион

Вам предстоит в ближайшую неделю выйти из зоны комфорта и что-то кардинально поменять в своей жизни. Одинокие Скорпионы смогут начать романтические отношения. А семейным звезды сулят неожиданную прибыль.

Стрелец

В последнюю неделю февраля сможете завершить важные вопросы и проекты. У вас появится возможность заняться своим личностным ростом. Не лезьте в конфликты и разбирательства. И не поступайте нечестно, это сыграет против вас.

Козерог

Ваша стабильная и организованная жизнь будет нарушена и придется действовать по ходу обстоятельств. Просто положитесь на судьбу и плывите по течению. Вероятно, что позиция наблюдателя поможет вам получить выгоду.

Водолей

Постарайтесь воздержаться от любого участия в чужих конфликтах и разбирательствах. Особенно, если вы там совершенно не при чем. Люди потом помирятся, а вы станете крайним. Есть риск непредвиденной потери. Она может быть материальной или духовной.

Рыбы

В последнюю неделю зимы вам рекомендуется сохранять спокойствие и оптимизм. Двигайтесь к своим целям, преодолевайте все проблемы и препятствия. А вот к родным и близким людям постарайтесь проявить больше заботы и доброты.