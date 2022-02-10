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Глоба назвал знаки Зодиака, которых в 2022-м ждет неожиданный поворот судьбы

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 05:50
Глоба назвал знаки Зодиака, которых в 2022-м ждет неожиданный поворот судьбы Фото: Гороскоп 2022 от Павла Глобы (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков Зодиака посчастливится встретиться с важными жизненными переменами и судьбоносными поворотами в этот период. Астрологический прогноз составил известный астролог Павел Глоба, назвав троих счастливчиков среди представителей зодиакального круга.

Об этом пишет Rsute.

Рак

Глоба прогнозирует, что уже в первой половине вы получите неожиданное повышение или большую прибавку. Но не следует доверять незнакомцам в этот период, только родные люди не подведут.

В отношениях может возникнуть недопонимание, поэтому избегайте ссор любым путем.

Скорпион

Год Тигра принесет вам грандиозные перемены, но, увы, не все они будут иметь положительный характер. Глоба советует не зацикливаться на негативе, а уделить время своему развитию, стать настойчивее, смелее. Тогда вам улыбнется удача.

Уделите также особое внимание отношениям, чтобы наладить связь со своим партнером.

Рыбы

Неожиданный поворот судьбы ждет представителей этого знака. В семье и в любви все будет отлично, а в профессиональном плане также ждут улучшения.

Обращайте внимание на знаки судьбы и советы близких, они помогут вам принять верное решение в сложных ситуациях.

Ранее мы писали про отрицательные черты всех знаков Зодиака, которые мечтают им обрести любовь.

Также астролог Арина Артуровна рассказала всем знакам Зодиака, что их ждет в феврале 2022.

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