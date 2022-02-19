Жіночий гороскоп з 21 по 27 лютого: нові знайомства і можливість виправити помилки

Останній тиждень зими принесе в життя більшості представників зодіакального сузір'я багато несподіванок і сюрпризів. Яскраві зміни можливі в професійному та особистому житті.

Самотні мають всі шанси зустріти довгоочікувану половинку, а ті, хто вже у стосунках - зможе виправити свої помилки.

У кар'єрі доведеться докласти зусиль і налаштуватися на успіх. Досягти бажаного зможуть ті, хто вклав достатньо ресурсу у свої справи та проєкти.

Овен

На цьому тижні чекайте несподівані події та випадкові новини. І вас вони неодмінно порадують. У вас вийде виділити найближчими днями достатньо часу на себе. Порадійте щасливим моментам в житті та постарайтеся розслабитися.

Телець

Найближчий тиждень стане для Тельців спокійним. Цей період подарує вам справжнє задоволення від життя. Не витрачайте свій час на другорядні справи та будьте уважні з фінансами та розрахунками. Легковажність може стати причиною багатьох проблем.

Близнюки

У вас настає дуже вдалий час для того, щоб прояснити найбільш хвилюючі питання в особистому житті. Постарайтеся зберігати спокій в будь-якій ситуації та не давати волю негативним емоціям.

Рак

Астрологи рекомендують Ракам звернути увагу на власне самопочуття. Потрібно більше рухатися, зайнятися якимось спортом або хоча б почати робити зарядку вранці. А ще - відмовитися від шкідливих звичок і гострої, солоної їжі.

Лев

Будьте обережні! В останній тиждень зими є ризик опинитися в самому центрі любовної пригоди. А у сімейних представників знака є всі шанси освіжити взаємини. Можна влаштовувати незаплановані побачення або вечерю при свічках.

Діва

Вас приємно здивує допомога інших людей. Ймовірно, що якусь розпочату справу допоможуть завершити колеги або друзі. А ще вас в найближчий тиждень чекають цікаві та корисні знайомства.

Терези

Займіться в кінці зими своїм здоров'ям. Постарайтеся вибратися в спортзал, на тривалу прогулянку на природі, порадуйте себе приємними дрібницями. Не вплутуйтеся в скандали та більше дихайте свіжим повітрям. Бережіть своє фізичне і психічне здоров'я.

Скорпіон

Вам належить в найближчий тиждень вийти із зони комфорту і щось кардинально поміняти у своєму житті. Самотні Скорпіони зможуть почати романтичні стосунки. А сімейним зірки обіцяють несподіваний прибуток.

Стрілець

В останній тиждень лютого зможете завершити важливі питання і проєкти. У вас з'явиться можливість зайнятися своїм особистісним зростанням. Не лізьте в конфлікти та сварки. І не грайте нечесно, це зіграє проти вас.

Козоріг

Ваше стабільне та організоване життя буде порушене і доведеться діяти по ходу обставин. Просто покладіться на долю і пливіть за течією. Ймовірно, що позиція спостерігача допоможе вам отримати вигоду.

Водолій

Постарайтеся утриматися від будь-якої участі в чужих конфліктах і розглядах. Особливо, якщо ви там абсолютно ні до чого. Люди потім помиряться, а ви станете крайнім. Є ризик непередбаченої втрати. Вона може бути матеріальною або духовною.

Риби

В останній тиждень зими вам рекомендується зберігати спокій і оптимізм. Рухайтеся до своїх цілей, долайте всі проблеми та перешкоди. А ось до рідних і близьких людей постарайтеся проявити більше турботи та доброти.