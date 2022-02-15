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Глоба назвал знаки Зодиака, для которых март 2022 решит все: близится время перемен

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Вторник 15 февраля 2022 06:07
Глоба назвал знаки Зодиака, для которых март 2022 решит все: близится время перемен Фото: Гороскоп на март 2022 от Павла Глобы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2022 расскажет про три знака Зодиака, для которых начало весны станет решающим жизненным периодом. Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал, кому больше всех повезет в период, когда весна сменит зиму.

Об этом пишет Tvcenter.

Близнецы

Павел Глоба прогнозирует, что первый месяц весны принесет "ветер перемен" в жизнь Близнецов. Пришло время делать выводы и закрывать старые страницы жизни, и вам следует быть к этому готовым. Особенно вам повезет в работе и карьере, где благоприятные дни будут сопутствовать множеству новых дел. А вот в личной жизни все будет не так гладко.

Рак

В начале весны, когда природа начнет расцветать, Раков ждут положительные события. Вы сможете побаловать себя шопингом или дорогими подарками. В марте большая вероятность начала новых романтических отношений. Одинокие представители знака встретят похожего на себя человека, а у семейных Раков укрепятся узы брака.

Скорпион

Представители этого знака в начале весны решатся на перемены. Скорее всего получится переехать в новое жилье или купить недвижимость. В финансах стабильности ожидать Скорпионам не стоит, но средств на простые нужды вполне будет хватать.

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