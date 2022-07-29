ua ru
Пт, 29 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Женщины и водка: Россия выпустила позорное видео приглашения для туристов

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 11:56
Женщины и водка: Россия выпустила позорное видео приглашения для туристов Россия вновь пробила очередное дно (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Россия вновь пробивает очередное дно. На этот раз в стране-агрессоре выпустили видео, которое рекламирует это государство для иностранцев. Интересно, что россияне продвигают идею, что у них вкусная еда, красивые женщины, водка и дешевый газ....

Позорный ролик появился в сети и полностью характеризует российский народ и его так называемые ценности.

Что показано в ролике

Видео начинается со слов "Это Россия". На фоне советских памятников с Лениным рекламируется архитектура, далее иностранцев хотят привлечь "вкусной кухней", демонстрируя блины с красной икрой.

А вот на фоне бегущих маленьких девочек кадровый голос заявляет о женщинах. Также россияне говорят о своей уникальной истории и архитектуре и известных писателях. На фоне, конечно же, Пушкин.

На видео утверждают, что в России существуют "семейные ценности", после чего показывают водку.

Естественно, заманивают иностранных граждан дешевым газом и водой, а заканчивают ролик словами "Скоро зима", намекая на то, что в Европе отопление в новом сезоне подорожает из-за шантажа Путина и российского газа.

Кстати, в данном "творении" говорят, что экономика России выстоит, несмотря на западные санкции.

"Время переезжать в Россию", - утверждают авторы видео.

Как мы ранее писали, кто и где чаще всего бьет россиян за границей.

Кстати, российские оккупанты переодевались в форму украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь