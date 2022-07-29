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Жінки і горілка: Росія випустила ганебне відео запрошення для туристів

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П'ятниця 29 липня 2022 11:56
Жінки і горілка: Росія випустила ганебне відео запрошення для туристів Росія знову пробила чергове дно (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Росія знову пробиває чергове дно. Цього разу в країні-агресорі випустили відео, яке рекламує цю країну для іноземців. Цікаво, що росіяни просувають ідею, що у них смачна їжа, красиві жінки, горілка і дешевий газ....

Ганебний ролик з'явився в мережі і повністю характеризує російський народ і його так звані цінності.

Що показано в ролику

Відео починається зі слів "Це Росія". На тлі радянських пам'ятників з Леніним рекламується архітектура, далі іноземців хочуть привернути "смачною кухнею", демонструючи млинці з червоною ікрою.

А ось на тлі маленьких дівчаток кадровий голос заявляє про жінок. Також росіяни стверджують про свою унікальну історію та архітектуру і відомих письменників. На тлі, звичайно ж, Пушкін.

На відео говорять, що в Росії існують "сімейні цінності", після чого показують горілку.

Природно, заманюють іноземних громадян дешевим газом і водою, а закінчують ролик словами "Скоро зима", натякаючи на те, що в Європі опалення в новому сезоні подорожчає через шантаж Путіна і російський газ.

До речі, в даному "творінні" говорять, що економіка Росії вистоїть, незважаючи на західні санкції.

"Час переїжджати в Росію", - стверджують автори відео.

Як ми раніше писали, хто і де найчастіше б'є росіян за кордоном.

До речі, російські окупанти переодягалися у форму українських військових.

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