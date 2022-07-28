Россияне переодеваются в форму ВСУ: с какой целью

Российские оккупанты переодевались в форму украинских военных с белыми повязками при штурме в районе населенного пункта Пески Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязками на руках и ногах", - сказано в нем.