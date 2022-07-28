Россияне переодеваются в форму ВСУ: с какой целью
Иллюстративное фото: россияне переодеваются в форму ВСУ (Getty Images)
Российские оккупанты переодевались в форму украинских военных с белыми повязками при штурме в районе населенного пункта Пески Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязками на руках и ногах", - сказано в нем.
Напомним, российские военные несколько раз безуспешно прибегли к штурму, но после поражения отступили.
Кроме того, россияне пытаются ликвидировать дефицит офицеров за счет сержантов.