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Россияне переодеваются в форму ВСУ: с какой целью

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Четверг 28 июля 2022 19:21
Россияне переодеваются в форму ВСУ: с какой целью Иллюстративное фото: россияне переодеваются в форму ВСУ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты переодевались в форму украинских военных с белыми повязками при штурме в районе населенного пункта Пески Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязками на руках и ногах", - сказано в нем.

Напомним, российские военные несколько раз безуспешно прибегли к штурму, но после поражения отступили.

Кроме того, россияне пытаются ликвидировать дефицит офицеров за счет сержантов.

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