Месть за вторжение в Украину: кто и где чаще всего бьет россиян за границей

После начала полномасштабной войны в Украине россияне становятся изгоями во всем мире. Их не хотят принимать в отелях, продавать им брендовые вещи, от общения с ними воздерживаются. Участились случаи и драк с гражданами РФ.

В каких странах не любят и бьют жителей России - читайте в материале Styler.

Турция

Турецкие курорты всегда привлекали граждан постсоветского пространства. Там ранее отдыхали и россияне и украинцы. Отношения на отдыхе между ними всегда были напряженными. А сейчас и вообще достигли апогея.

Так, например, недавно в Турции избили россиян поляки, а руководство отеля решило не вмешиваться.

Якобы поляки стали "инициаторами общения с парой", но после дружеского общения на общие темы начали выяснять у россиян "их отношение к российской спецоперации в Украине".

При этом россияне не хотели говорить на политические темы. А один из польских туристов "начал приставать к девушке, вынудив ее супруга вмешаться и потребовать прекратить подобное поведение". После чего началась драка.

В Турции избили россиян (Фото: Тelegram-канал Рыбарь)

Египет

Также напомним о том, что в самом начале войны в Украине граждан РФ, находившихся на отдыхе в Египте, избивали сами же украинцы. Они говорили россиянам в лицо, что они убийцы, не стесняясь в выражениях.

Так, даже украинских туристов настойчиво просили в отелях не трогать россиян.

Участились случаи кровавых избиений граждан РФ

Отметим, что в соцсетях украинцы постят и такие видео, на которых показано, как жестко могут проучить россиян в ЕС.

В данном ролике показан россиянин, которого избили в Европе. Конкретное место не указывается, но явно, что это сделано не просто так, а из-за войны в Украине.