Женщины Чапкиса: что известно о личной жизни хореографа
Григорий Чапкис умер в Киеве 13 июня. Известному украинскому хореографу был 91 год. Он прожил очень насыщенную и динамичную жизнь, на протяжении которой у него было несколько значимых женщин.
Подробней о женах выдающегося артиста читайте в нашем материале ниже.
Людмила - первая любовь Чапкиса
Впервые Григорий Чапкис влюбился в свою партнершу по танцам Людмилу. В 1968 году у пары родилась дочь, которую назвали Лилией. Сейчас она живет в Италии, где основала балетную школу "Чапкис-Дэнс".
Жена Чапкиса Людмила (фото: Facebook дочери Лилии)
Дочь Лилии, Анна, стала актрисой. Что же касается самой Людмилы, то она умерла в 2006 году.
Наталья
Второй большой любовью Чапкиса стала Наталья. Женщина занималась танцами и была ученицей Григория. В 1980 году пара поженилась. От Натальи у хореографа родился сын Грэг, который в будущем стал известным танцором и хореографом.
Жена Чапкиса Наталья (фото: "Сегодня")
Брак с Натальей был недолгим, поскольку она хотела жить в США, а Чапкис не хотел покидать родные края. На фоне разногласий пара развелась.
Алла
Третьей знаковой женщиной в жизни Чапкиса стала Алла, с которой он прожил 20 лет. При этом детей у них не было. По профессии Алла методистка Киевского авиационного университета. Когда женщина вышла на пенсию, супруги развелись.
Жена Чапкиса Алла (фото: nik.news.mk.ua)
Мила
Мила стала четвертой любовью Григория Чапкиса, когда хорегограф был уже в почетном возрасте. О женщине известно не многое, поскольку он скрывал ее от журналистов. Известно, что она была моложе на 52 года.
Именно она поддерживала балетмейстера в последние дни его жизни. По словам самого Чапкиса, Мила была его мотивацией, стимулом и всегда принимала его таким, каким он был.
Дети Григория Чапкиса
Лилия и Грэг живут заграницей.
Чапкис с детьми (фото: скриншот с передачи "Светская жизнь")
Внуки
У сына Чапкиса Грэга есть двое детей Максим и Николай.
Грэг с женой и детьми (фото: instagram.com/gregchapkis)
У дочери Чапкиса Лилии есть дочь Анна.
Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)
Анна Сафрончик с дедушкой (фото: instagram.com/annasafroncik)
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как Чапкис оценивал его на "Танцах со звездами".