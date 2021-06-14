Жінки Чапкіса: що відомо про особисте життя хореографа

Григорій Чапкіс помер в Києві 13 червня . Відомому українському хореографу був 91 рік. Він прожив дуже насичене і динамічне життя, протягом якогог у нього було кілька значущих жінок.

Детальніше про дружин видатного артиста читайте в нашому матеріалі нижче.

Людмила - перше кохання Чапкіса

Вперше Григорій Чапкіс закохався у свою партнерку по танцях Людмилу. У 1968 році у пари народилася дочка, яку назвали Лілією. Зараз вона живе в Італії, де заснувала балетну школу "Чапкіс-Денс".

Дружина Чапкіса Людмила (фото: Facebook дочки Лілії)

Дочка Лілії, Анна, стала актрисою. Що ж стосується самої Людмили, то вона померла у 2006 році.

Наталя

Другою великою любов'ю Чапкіса стала Наталя. Жінка займалася танцями і була ученицею Григорія. У 1980 році пара одружилася. Від Наталії у хореографа народився син Грег, який в майбутньому став відомим танцюристом і хореографом.

Дружина Чапкіса Наталія (фото: "Сегодня")

Шлюб з Наталею був недовгим, оскільки вона хотіла жити в США, а Чапкіс не хотів залишати рідні краї. На тлі розбіжностей пара розлучилася.

Алла

Третьою знаковою жінкою в житті Чапкіса стала Алла, з якою він прожив 20 років. При цьому дітей у них не було. За професією Алла методистка Київського авіаційного університету. Коли жінка вийшла на пенсію, подружжя розлучилося.

Дружина Чапкіса Алла (фото: nik.news.mk.ua)

Міла

Міла стала четвертою любов'ю Григорія Чапкіса, коли хорегограф був уже в почесному віці. Про жінку відомо не багато, оскільки він приховував її від журналістів. Відомо, що вона була молодшою ​​на 52 роки.

Саме вона підтримувала балетмейстера в останні дні його життя. За словами самого Чапкіса, Міла була його мотивацією, стимулом і завжди брала його таким, яким він був.

Діти Григорія Чапкіса

Лілія і Грег живуть закордоном.

Чапкіс з дітьми (фото: скріншот з передачі "Світське життя")

Онуки

У сина Чапкіса Грега є двоє дітей Максим та Микола.

Грег з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/gregchapkis)

У дочки Чапкіса Лілії є дочка Анна.

Анна Сафрончік (фото: instagram.com/annasafroncik)

Анна Сафрончік з дідусем (фото: instagram.com/annasafroncik)