Жінки Чапкіса: що відомо про особисте життя хореографа
Григорій Чапкіс помер в Києві 13 червня. Відомому українському хореографу був 91 рік. Він прожив дуже насичене і динамічне життя, протягом якогог у нього було кілька значущих жінок.
Детальніше про дружин видатного артиста читайте в нашому матеріалі нижче.
Людмила - перше кохання Чапкіса
Вперше Григорій Чапкіс закохався у свою партнерку по танцях Людмилу. У 1968 році у пари народилася дочка, яку назвали Лілією. Зараз вона живе в Італії, де заснувала балетну школу "Чапкіс-Денс".
Дружина Чапкіса Людмила (фото: Facebook дочки Лілії)
Дочка Лілії, Анна, стала актрисою. Що ж стосується самої Людмили, то вона померла у 2006 році.
Наталя
Другою великою любов'ю Чапкіса стала Наталя. Жінка займалася танцями і була ученицею Григорія. У 1980 році пара одружилася. Від Наталії у хореографа народився син Грег, який в майбутньому став відомим танцюристом і хореографом.
Дружина Чапкіса Наталія (фото: "Сегодня")
Шлюб з Наталею був недовгим, оскільки вона хотіла жити в США, а Чапкіс не хотів залишати рідні краї. На тлі розбіжностей пара розлучилася.
Алла
Третьою знаковою жінкою в житті Чапкіса стала Алла, з якою він прожив 20 років. При цьому дітей у них не було. За професією Алла методистка Київського авіаційного університету. Коли жінка вийшла на пенсію, подружжя розлучилося.
Дружина Чапкіса Алла (фото: nik.news.mk.ua)
Міла
Міла стала четвертою любов'ю Григорія Чапкіса, коли хорегограф був уже в почесному віці. Про жінку відомо не багато, оскільки він приховував її від журналістів. Відомо, що вона була молодшою на 52 роки.
Саме вона підтримувала балетмейстера в останні дні його життя. За словами самого Чапкіса, Міла була його мотивацією, стимулом і завжди брала його таким, яким він був.
Діти Григорія Чапкіса
Лілія і Грег живуть закордоном.
Чапкіс з дітьми (фото: скріншот з передачі "Світське життя")
Онуки
У сина Чапкіса Грега є двоє дітей Максим та Микола.
Грег з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/gregchapkis)
У дочки Чапкіса Лілії є дочка Анна.
Анна Сафрончік (фото: instagram.com/annasafroncik)
Анна Сафрончік з дідусем (фото: instagram.com/annasafroncik)
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський згадав, як Чапкіс оцінював його на "Танцях з зірками".