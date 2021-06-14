Надо двигаться до последнего вздоха: Зеленский вспомнил, как Чапкис оценивал его на "Танцах со звездами"

Владимир Зеленский отреагировал на смерть Григория Чапкиса . В своем посте президент подчеркнул огромный взнос хореографа в историю украинского танца, а также вспомнил, как Чапкис оценивал его па в "Танцах со звездами" в далеком 2006 году.

"Ушел из жизни Григорий Николаевич Чапкис. Великий танцовщик, человек, личность. С несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым "движением на паркете". Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца. И всегда буду помнить его "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучше, но не настолько, как я", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Чапкис был "неисправимым оптимистом", с которого "действительно хотелось брать пример". Для хореографа, говорит Зеленский, "танец никогда не был работой, зато был его жизнью".

"Для меня Григорий Николаевич - навсегда! Как и его слова: "Надо двигаться до последнего вздоха". Советую не забывать эту фразу всем нам. Навсегда в наших сердцах", - подытожил президент.

Фото: Григорий Чапкис (facebook.com/zelenskiy95)

Добавим, что Владимир Зеленский был участником первого сезона "Танцев со звездами" (с 8 октября по 26 ноября 2006 года) в паре с Аленой Шоптенко. Григорий Чапкис был одним из членов жюри. Тот сезон шоу, к слову, оказался победным для будущего президента Украины.