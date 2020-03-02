ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вы же не женщина: Зеленский оказался в центре нового скандала

STYLERЖизнь    02.03.2020 - 17:38
Вы же не женщина: Зеленский оказался в центре нового скандала
Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленского обвинили в оскорблении женщин

Владимир Зеленский попал в неприятную ситуацию после выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины. Президента Украины обвинили в том, что он оскорбил женщин своими сексистскими заявлениями.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины. Во время диалога с присутствующими, Зеленский разделил понятия "женщина" и "человек". Аудио точного высказывания президента начали быстро распространять в социальны сетях.

"Пусть женщина скажет, это правильно…", - сказал президент Зеленский. Его внезапно перебил какой-то мужчина из зала. Однако президент Украины пресек его попытку и сказал: "Да подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный".

Такое высказывание президента Украины Владимира Зеленского вызвало возмущение среди пользователей социальных сетей. Они отметили, что разделение на "женщин" и "людей" – это явное проявление сексизма.

  • Дружелюбный сексизм – тоже сексизм. И пусть на 5 минут он принесет пользу, но в перспективе он очень вреден.
  • Так есть же сексизм, конечно же. Противопоставление женщины и серьезного человека.
  • "Пусть женщина скажет" – дружелюбный сексизм. "Женщина несерьезный человек" – это уже переходит во вражеский сексизм.

Вы же не женщина: Зеленский оказался в центре нового скандалаВы же не женщина: Зеленский оказался в центре нового скандала

Скриншоты комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что скандальный народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий устроил скандал в МакДональдсе.

Грозит спровоцировать конфликт: скандал с проспектом Жукова в Харькове набирает обороты Расстрелять нацистскую м**зь, служившую Януковичу: Соловьев устроил истерику на росТВ
Новости Украины Владимир Зеленскийгендерскандал
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь