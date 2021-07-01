Киев резко поднял цены на парковку: новые тарифы

С 1 июля Киев резко поднял цены на парковку в центральной части города и примыкающих к ней районах. Один час парковки на муниципальной площадке в центре подорожал с 10 до 35 гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

В I зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость одного часа парковки составит 35 гривен. А во II зоне, на прилегающих к центру территориях, - 25 гривен. В спальных районах стоимость остается без изменений - 5 гривен в час.

За неуплату водителей будут штрафовать в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны, то есть на 700, 500 или 100 гривен соответственно.

Оплата за парковку осуществляется через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 08:00 парковки остаются бесплатными.

Первые две недели июля инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам. На время разъяснительной работы на лобовом стекле будут оставлять памятку с размерами штрафов и порядком оплаты.