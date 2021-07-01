ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев резко поднял цены на парковку: новые тарифы

Новина українською →
Киев, Четверг 01 июля 2021 16:57
Киев резко поднял цены на парковку: новые тарифы Фото: парковка в Киеве подорожала (facebook com  kyivcity gov ua)
Автор: РБК-Украина

С 1 июля Киев резко поднял цены на парковку в центральной части города и примыкающих к ней районах. Один час парковки на муниципальной площадке в центре подорожал с 10 до 35 гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

В I зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость одного часа парковки составит 35 гривен. А во II зоне, на прилегающих к центру территориях, - 25 гривен. В спальных районах стоимость остается без изменений - 5 гривен в час.

За неуплату водителей будут штрафовать в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны, то есть на 700, 500 или 100 гривен соответственно.

Оплата за парковку осуществляется через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 08:00 парковки остаются бесплатными.

Первые две недели июля инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам. На время разъяснительной работы на лобовом стекле будут оставлять памятку с размерами штрафов и порядком оплаты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят расширить полномочия инспекторов по парковке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев цены тарифы парковка
NEWS
Рада одобрила закон Зеленского о коренных народах: что предусматривает документ
Рада одобрила закон Зеленского о коренных народах: что предусматривает документ
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно