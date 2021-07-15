Жінка-водій влаштувала "цирк" в центрі Києва: відео з евакуатором і порушницею ПДР

У центрі Києва жінка влаштувала справжнє шоу через те, що її неправильно припаркований автомобіль забрав евакуатор.

Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Відзначається, що дама на Ford відзначилася неправильною парковкою. Тільки от забирати свою машину зі штрафмайданчика у неї бажання не було. Вона побігла за евакуатором і залізла на нього.

"Дама запаркувала своє авто Ford з порушенням ПДР, приїхав евакуатор і забрав її машину. Дама наздогнала евакуатор, залізла йому на бампер і не відпускала ... Чому відразу не паркуватися нормально?"- сказано в повідомленні.

У Києві порушниця ПДР влаштувала цирк

У коментарях українці написали, що у когось дуже "бойова подруга". А також зазначили, що якщо водій зявився він може перепаркувати машину без штрафу.