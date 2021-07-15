Жінка-водій влаштувала "цирк" в центрі Києва: відео з евакуатором і порушницею ПДР
У центрі Києва жінка влаштувала справжнє шоу через те, що її неправильно припаркований автомобіль забрав евакуатор.
Про це розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
Відзначається, що дама на Ford відзначилася неправильною парковкою. Тільки от забирати свою машину зі штрафмайданчика у неї бажання не було. Вона побігла за евакуатором і залізла на нього.
"Дама запаркувала своє авто Ford з порушенням ПДР, приїхав евакуатор і забрав її машину. Дама наздогнала евакуатор, залізла йому на бампер і не відпускала ... Чому відразу не паркуватися нормально?"- сказано в повідомленні.
У Києві порушниця ПДР влаштувала цирк
У коментарях українці написали, що у когось дуже "бойова подруга". А також зазначили, що якщо водій зявився він може перепаркувати машину без штрафу.
- Бойова подруга у когось.
- Генрі Форд походу в труні перевертається від оленів, які на його дітищах їздять.
- По ідеї, якщо встигла, то повинні машину повернути. Заплатить штраф, але без послуг штрафмайданчика. І природно, евакуаторники морозяться і не хочуть опускати машину, тому що це втрачений заробіток.
- Так якщо автовласник прийшов, значить, він може просто перепаркуватися і сплатити штраф за парковку.
- Якщо його вже завантажили, то все поїзд поїхав.
- Я б теж зловтішався, бо собі не дозволяю стати в недозволеному місці, і завжди думаю спочатку про ПДР, а потім щоб нікому не заважати чисто по-людськи...
Нагадаємо, що з 1 липня Київ різко підняв ціни на парковку у центральній частині міста і прилеглих до неї районах. Одна година паркування на муніципальному майданчику в центрі подорожчала з 10 до 35 гривень.