Женщина спаслась с животными из Северодонецка, но попала под обстрел в Киеве (видео и фото)

В Киеве утром 26 июня прогремело четыре взрыва , в результате чего погиб мужчина, несколько человека госпитализированы, среди них и семилетняя девочка. Одна из эвакуированных - женщина, что спасалась со своими животными из Северодонецка. Но и здесь ее нашла российская ракета.

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Эта женщина приехала в "более спокойный" Киев со своими животными - собакой, старым котом и двумя молодыми кошками. Теперь она сидит в слезах под разрушенным домом в Киеве. Рядом с ней ее домашние любимцы.

Из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жильцов

Из-под завалов извлекли тело мужчины без признаков жизни. Предположительно, это отец спасенной девочки. Ребенка вместе с матерью госпитализировали. Женщина оказалась гражданкой РФ, которая длительное время проживает в Киеве.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Еще одна ракета попала в детский сад. Теперь на месте детплощадки глубокая воронка.

Фото: пострадавший детский сад