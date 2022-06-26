Утренний удар по Киеву: ВСУ рассказали, откуда РФ била по столице

Ракетный обстрел по Киеву утром в воскресенье, 26 июня, был нанесен из региона Каспийского моря, известен и тип ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

По его словам, Россия применила стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 из региона Каспийского моря.

"Они взлетают из района Астрахани", - отметил спикер КПС.

По его словам, на вооружении у этих самолетов есть ракеты Х-101, которые могут лететь на расстояние до 5500 км.

"Такие ракеты сегодня были выпущены от 4 до 6. Наша ПВО сработала, часть ракет была сбита. Есть фотоподтверждение одного, другие обломки сейчас ищут", - сказал Игнат.

Отметим, РФ не впервые обстреливает Киев из акватории Каспийского моря. Например, ракетный обстрел Киева утром 5 июня также осуществлялся из акватории Каспийского моря. Одну из вражеских ракет сбили силы ПВО.