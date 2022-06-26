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Утренний удар по Киеву: ВСУ рассказали, откуда РФ била по столице

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Киев, Воскресенье 26 июня 2022 11:30
Утренний удар по Киеву: ВСУ рассказали, откуда РФ била по столице Фото: РФ нанесла удары по Киеву с акватории Каспийского моря ракетами Х-101 (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Наталия Гурковская

Ракетный обстрел по Киеву утром в воскресенье, 26 июня, был нанесен из региона Каспийского моря, известен и тип ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

По его словам, Россия применила стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 из региона Каспийского моря.

"Они взлетают из района Астрахани", - отметил спикер КПС.

По его словам, на вооружении у этих самолетов есть ракеты Х-101, которые могут лететь на расстояние до 5500 км.

"Такие ракеты сегодня были выпущены от 4 до 6. Наша ПВО сработала, часть ракет была сбита. Есть фотоподтверждение одного, другие обломки сейчас ищут", - сказал Игнат.

Отметим, РФ не впервые обстреливает Киев из акватории Каспийского моря. Например, ракетный обстрел Киева утром 5 июня также осуществлялся из акватории Каспийского моря. Одну из вражеских ракет сбили силы ПВО.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду.

Сейчас на месте происшествия проводятся спасательные работы. В МВД уже сообщили о первого погибшего, при этом еще пятеро пострадали.

Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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