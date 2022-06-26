Жінка врятувалася з тваринами з Сєвєродонецька, але потрапила під обстріл в Києві (відео та фото)
У Києві вранці 26 червня пролунало чотири вибухи, в результаті чого загинув чоловік, кілька людей госпіталізовано, серед них і семирічна дівчинка. Одна з евакуйованих - жінка, що рятувалася зі своїми тваринами з Сєвєродонецька. Але й тут її знайшла російська ракета.
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Ця жінка приїхала в "більш спокійний" Київ зі своїми тваринами - собакою, старим котом та двома молодшими кішками. Тепер вона сидить в сльозах під зруйнованим будинком в Києві. Поруч з нею її домашні улюбленці.
З будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.
З-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя. Імовірно, це батько врятованої дівчинки. Дитину разом з матір'ю госпіталізували. Жінка виявилася громадянкою РФ, яка тривалий час проживає у Києві.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Ще одна ракета влучила в дитячий садок. Тепер на місці дитмайданчика глибока вирва.
Фото: Постраждалий дитячий садок
Наразі Сєвєродонецьк зруйновано на 90%. Виїхати можна через окуповані райони. Російські війська повністю захопили місто.
Також стало відомо, звідки саме були випущені по Києву російські ракети.