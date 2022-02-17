Женщина-решала придумала аферу с квартирами в новостройках: жертвами стали десятки украинцев

Как и где работала схема

Правоохранители выяснили, что женщина заключала с клиентами предварительные договоры о приобретении квартир на этапе строительства в одном из ЖК села Тарасовка Бучанского района и получала полную оплату за жилье.

Но как только дом сдавали в эксплуатацию, у его будущих владельцев аферистка со своими приспешниками требовала "через знакомых" оплатить еще "за оформление права собственности".

В случае отказа угрожали перепродать приобретенные квадратные метры.

Как сообщают в СБУ, злоумышленницей оказалась "уполномоченное лицо коммерческого застройщика".

"Коммерсантка" требовала у граждан, которые согласно заключенным с застройщиком договорам, полностью оплатили стоимость будущего жилья, от трех тысяч долларов за однокомнатную квартиру", - рассказали в ГУ СБУ в Киеве и области.

И чем больше была площадь квартиры, тем больше "пошлину" нужно было оплатить ее владельцу, чтобы получить документы на право собственности

Женщина не была ранее судимой (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Оказалось, что только за последний год жертвами такой аферы стали более 50 украинцев.

Задержали мошенницу прямо в офисе строительной компании во время получения у одной из клиенток застройщика 13,2 тысяч долларов за передачу права собственности на оплаченную ею квартиру.

В ходе обыска, проведенного в кабинете, оперативники обнаружили правоустанавливающие документы на построенные квартиры и более 130 тысяч долларов, "вероятно полученных противоправным путем".

У мошенницы изъяли более 130 тысяч долларов (фото: facebook.com/ssu.kyiv)

Интересно, что женщина не имела проблем с законом раньше. А вот теперь ей объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.