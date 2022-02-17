Жінка-рішала придумала аферу з квартирами у новобудовах: жертвами стали десятки українців

Як і де працювала схема

Правоохоронці з’ясували, що жінка укладала з клієнтами попередні договори щодо придбання квартир на етапі будівництва в одному з ЖК села Тарасівка Бучанського району та отримувала повну оплату за оселю.

Але як тільки будинок здавали в експлуатацію, у його майбутніх власників аферистка зі своїми поплічниками вимагала "через знайомих" сплатити ще "за оформлення права власності".

У разі відмови погрожували перепродати придбані квадратні метри.

Як повідомляють у СБУ, зловмисницею виявилась "уповноважена особа комерційного забудовника".

"Комерсантка" вимагала у громадян, які згідно укладених із забудовником договорів, повністю сплатили вартість майбутнього житла, від трьох тисяч доларів за однокімнатну квартиру", , - розповіли в ГУ СБУ у Києві та області.

І що більшою була площа квартири, то більше "мито" потрібно було сплатити її власнику, щоб отримати документи на право власності"

Жінка не була раніше судимою (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Виявилось, що лише за останній рік жертвами такої афери стали понад 50 українців.

Затримали шахрайку прямо в офісі будівельної компанії під час отримання в однієї з клієнток забудовника 13,2 тисяч доларів за передачу права власності на оплачену нею квартиру.

У ході обшуку, проведеного у кабінеті, оперативники виявили правовстановлюючі документи на збудовані квартири і понад 130 тисяч доларів, "ймовірно отриманих протиправним шляхом".

У шахрайки вилучили понад 130 тисяч доларів (фото: facebook.com/ssu.kyiv)

Цікаво, що жінка не мала проблем з законом раніше. А от тепер їй оголошено про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до десяти років із конфіскацією майна.