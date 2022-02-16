Побил все рекорды: как за год выросли цены на квартиры в Украине

Фото: в октябре прошлого года инвестиционный спрос на жилье иссяк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В прошлом году цены на недвижимость в Украине достигли рекордных показателей. Аналитики рассказали, как подорожало жилье в Украине и какие области являются лидерами по ценам за квадратный метр.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Фейсбук-страницу заместителя директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрия Тация.

Как выросли цены в Киеве

В среднем за прошлый год как в Киеве, так и в других регионах, новые квартиры подорожали на 25-30%. Рост цен продолжался вплоть до осени, а затем внезапно прекратился.

Так, еще в октябре прошлого года инвестиционный спрос на жилье иссяк: активность покупателей снизилась на 20%. Эта тенденция сохранялась и в январе этого года.

Наибольшая динамика цен зафиксирована в Киеве. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В начале 2021-го минимальная стоимость квадратного метра составляла от 19500 гривен, а в конце года равнялась уже 23000 гривен.

Средняя цена составляла 28000 грн в январе и 35000 в декабре. То есть, рост средней цены квадратного метра в течение года составил 7000 грн.

Какие цены в городах-миллионниках

Также подорожали квартиры на первичном рынке в других городах-миллионниках.

В конце 2021 года лидерами стали:

Киев: от 28 до 35 тыс. грн/кв. м;

Львов: от 24 до 28,5 тыс. грн/кв. м;

Одесса: от 23 до 27 тыс. грн/кв. м;

Днепр: от 23,5 до 28 тыс. грн/кв. м;

Харьков: от 20,5 до 24,5 тыс. грн/кв.м.

Сейчас однокомнатная квартира в ЖК эконом-класса обойдется:

в Киеве – от 1 миллиона гривен;

в Одессе и Днепре – 750-800 тысяч гривен;

во Львове – от 800 тысяч гривен;

в Харькове – 600-650 тысяч гривен.

Рост цен начался еще в 2020 году: тогда квартиры подорожали на 10-15%.

Но 2021-й со своими 30% побил все рекорды.

Раньше мы рассказывали, что за год введено в эксплуатацию вдвое меньше многоэтажек.