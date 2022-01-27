Построить "cобственный дом": кто может получить средства по программе индивидуального строительства

1126 украинских семей получили в течение 2021 года долгосрочные льготные займы в рамках государственной программы поддержки индивидуального жилищного строительства на селе "Власний дім". Речь идет о строительстве, достройке, покупке жилья и его инженерном обеспечении. В 2022 году на реализацию программы выделено почти 39 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на заместителя министра развития общин и территорий Наталью Козловскую.

"На сегодняшний день программа "Власний дім" едва ли не единственная в Украине, которая создает условия для обеспечения жильем сельского населения. Спрос на такие льготные кредиты высокий, ведь для многих сельских жителей эта программа является реальным шансом получить собственное жилье или улучшить условия проживания. В 2022 году она продолжается. На ее реализацию в спецфонде госбюджета предусмотрено почти 39 млн гривен", – отметила Наталья Козловская.

Какие условия программы

Согласно условиям программы, житель села или поселка, который хочет построить или приобрести жилой дом, может взять кредит под 3% годовых на 20 лет, но не более чем до достижения пенсионного возраста. Для молодых семей (до 35 лет) – срок кредитования составляет до 30 лет. pixabay.com

В рамках программы для многодетных семей, участников АТО и переселенцев предоставляются дополнительные льготы. Предельный размер кредита – 400 тысяч гривен.

Следовательно, получить льготный кредит можно на такую сумму:

до 400 тыс. грн – для нового строительства;

до 250 тыс. грн – для реконструкции жилого дома, достройки незавершенного жилья;

до 300 тыс. грн – для приобретения жилья;

до 100 тыс. грн – для сооружения инженерных сетей, подключения их к существующим коммуникациям.

Получателями бюджетных средств являются учрежденные ОГА фонды поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. Такие региональные фонды действуют во всех областях Украины. Именно им семьи могут подать пакет документов, необходимый для получения льготного кредита.

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