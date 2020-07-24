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Женщина была в паре метров от пожарных, но ее не спасли: детали жуткого пожара в Киеве

Киев, Пятница 24 июля 2020 11:25
Женщина была в паре метров от пожарных, но ее не спасли: детали жуткого пожара в Киеве
Пожар в Киеве на Троещине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на Троещине загорелась квартира в многоэтажке, есть погибшая

В Киеве на Троещине загорелась квартира на предпоследнем этаже девятиэтажного дома. Несмотря на попытки пожарных, женщину спасти не удалось. Причем сгорела она просто на глазах у всех и в паре метров от пожарного.

В сети появилось видео пожара, который случился по адресу Николая Закревского, 77. Его опубликовал ресурс dtp.kiev.ua. Очевидцы говорят, что женщина была на балконе, сначала она кричала, но потом перестала. Спасатель ГСЧС стоял на приставной лестнице все это время, но помочь пострадавшей так и не смогли.

В сети также распространяют жуткие видео с моментом возгорания женщины, но из-за слишком шокирующего контента, мы его не можем опубликовать.

Как рассказали в комментарии РБК-Украина, погибшая - пожилая женщина. И спасателям не удалось ее эвакуировать, потому что она была в состоянии шока.

Пожарные безуспешно пытались уговорить женщину залезть на лестницу, но она отпиралась и отталкивала спасателя.

"Наш спасатель на лестнице был прямо возле нее. Хотел ее спасти, но она не давалась, а огонь уже был на балконе. Поэтому не удалось, к сожалению, ее спасти", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели предполагают, что квартира погибшей была захламлена мусором.

Пожар в Киеве на Николая Закревского (видео: YouTube/dtp.kiev.ua)

На данный момент ликвидация возгорания продолжается.

Ранее мы писали, что в Киеве подожгли дом антикоррупционеру Виталию Шабунину.

Также сообщалось, что под Киевом горела мусорная свалка. Люди жалуются на проблемы с дыханием.

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