Жінка була в парі метрів від пожежних, але її не врятували: деталі жахливої пожежі в Києві

Пожежа в Києві на Троєщині (колаж: РБК-Україна)

У Києві на Троєщині загорілася квартира в багатоповерхівці, є загибла

У Києві на Троєщині загорілася квартира на передостанньому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Незважаючи на спроби пожежних, жінку врятувати не вдалося. Причому згоріла вона просто на очах у всіх і в парі метрів від пожежного.

У мережі з'явилося відео пожежі, яка сталася за адресою Миколи Закревського, 77. Його опублікував ресурс dtp.kiev.ua. Очевидці кажуть, що жінка була на балконі, спочатку вона кричала, але потім перестала. Рятувальник ДСНС стояв на драбині увесь цей час, але допомогти постраждалій так і не змогли.

У мережі також поширюють моторошні відео з моментом загоряння жінки, але через занадто шокуючий контент, ми його не можемо опублікувати.

Як розповіли в коментарі РБК-Україна, загибла - літня жінка. І рятувальникам не вдалося її евакуювати, тому що вона була у стані шоку.

Пожежні безрезультатно намагалися вмовити 77-річну жінку залізти на драбину, але вона протестувала і відштовхувала рятувальника.

"Наш рятувальник на сходах був прямо біля неї. Хотів її врятувати, але вона не давалася, а вогонь вже був на балконі. Тому не вдалося, на жаль, врятувати її", - розповіли в ДСНС.

Рятувальники припускають, що квартира загиблої була захаращена сміттям.

Пожежа в Києві на Миколи Закревського (відео: YouTube/dtp.kiev.ua)

На цей момент ліквідація загорання триває.

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