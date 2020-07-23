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В Киеве подожгли дом антикоррупционеру: вспыхнул, как спичка

Киев, Четверг 23 июля 2020 10:41
В Киеве подожгли дом антикоррупционеру: вспыхнул, как спичка
В Киеве подожгли дом Виталию Шабунину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Общественный активист Шабунин сообщил о поджоге дома

В Киеве подожгли дом общественному активисту и антикоррупционеру Виталию Шабунину. Об этом он сам сообщил на своей Facebook-странице и опубликовал фотографии вспыхнувшего жилища. Также он пригласил журналистов приехать и увидеть все своими глазами.

Отметим, что дом Шабунина находится на улице 16-а Энтузиастов.

"Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения. Приглашаю журналистов увидеть все собственными глазами сегодня в 13:00. Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей", - написал Шабунин.

В Киеве подожгли дом антикоррупционеру: вспыхнул, как спичкаВ Киеве подожгли дом антикоррупционеру: вспыхнул, как спичкаВ Киеве подожгли дом антикоррупционеру: вспыхнул, как спичкаДом Виталия Шабунина подожгли (фото: facebook.com/vitaliy.shabunin)

Как сообщила изданию Pavlovsky News Шабунина Татьяна Александровна, она связывает поджог с работой сына, который также жил в доме. Взрыв произошел около 2:45. Они с мужем спали, но после громкого хлопка успели выбежать через заднюю дверь.

Женщина утверждает, что это точно был не газ. После взрыва даже свет не пропал. Она обратила на это внимание, поскольку нужно было отключить сигнализацию, чтобы выйти из дому. По словам матери активиста, пожарные приехали через 40 минут. Сейчас возле жилища очень воняет гарью.

Напомним, что Виталий Шабунин - общественный активист, который публично выступает против коррупции и занимается лоббированием законов. Его организация существует за счет западных фондов, в том числе и Джорджа Сороса.

Как мы ранее сообщали, под Киевом полдня горит мусорная свалка: люди жалуются на проблемы с дыханием.

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